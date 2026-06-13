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UZBUDLJIVE KVALIFIKACIJE

Britanski dvojac zauzeo prvi red u Barceloni: Russell na polu, Hamilton drugi, Leclerc u ogradi

Piše HINA,
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Britanski dvojac zauzeo prvi red u Barceloni: Russell na polu, Hamilton drugi, Leclerc u ogradi
Foto: David Davies/PRESS ASSOCIATION

George Russell uzeo je pole poziciju za Veliku nagradu Katalonije, a iznenađenje je napravio Lewis Hamilton koji se ubacio u prvi red i gurnuo vodećeg u SP-u Kimija Antonellija u drugi red

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Britanski vozač formule 1 George Russell (Mercedes) započet će nedjeljnu utrku za Veliku nagradu Katalonije s najbolje pozicije na stazi u predgrađu Barcelone, a za malo iznenađenje i britanski dvojac u prvom startnom redu pobrinuo se Lewis Hamilton (Ferrari).

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Naime, sedmerostruki svjetski prvak se u posljednjem krugu kvalifikacija uspio ubaciti između dvojice Mercedesovih vozača i gurnuo je vodećeg u ukupnom redoslijedu Kimija Antonellija u drugi red, u kojem će mu društvo raditi aktualni svjeski prvak Lando Norris (McLaren) koji je imao samo tri tisućinke lošije vrijeme od mladog Talijana.

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No, nije baš sve bilo ružičasto za Ferrari, jer je Charles Leclerc izazvao prekid kvalifikacija izlijetanjem pri kojem se velikom brzinom zabio u zaštitnu ogradu i prilično oštetio prednji kraj svog bolida. Leclerc je prošao bez ozljede, ali je ostao na desetom mjestu pa će  nedjelju startati tek iz petog reda.

U trećem će biti dvojac Red Bull, Max Verstappen i Isaac Hadjar, a u četvrtom su dvojica Australaca, Oscar Piastri (McLaren) i Liam Lawson (Racing Bulls).

Utrka za Veliku nagradu Katalonije sedma je utrka od 22 koje se nalaze u aktualnom kalendaru Svjetskog prvenstva. Na prethodnih šest natjecanja pobjeđivali su samo vozači Mercedesa: Russell je slavio na otvaranju sezone u Melbourneu, a potom je pet pobjeda nanizao Kimi Antonelli koji je na vrhu redoslijeda vozača sa 156 bodova.

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Lewis Hamilton je na drugom mjestu s 90 bodova, a dva manje ima Russell. Start nedjeljne Velike nagrade Katalonije zakazan je za 15 sati.

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