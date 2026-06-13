Britanski dvojac zauzeo prvi red u Barceloni: Russell na polu, Hamilton drugi, Leclerc u ogradi

Britanski vozač formule 1 George Russell (Mercedes) započet će nedjeljnu utrku za Veliku nagradu Katalonije s najbolje pozicije na stazi u predgrađu Barcelone, a za malo iznenađenje i britanski dvojac u prvom startnom redu pobrinuo se Lewis Hamilton (Ferrari).

Naime, sedmerostruki svjetski prvak se u posljednjem krugu kvalifikacija uspio ubaciti između dvojice Mercedesovih vozača i gurnuo je vodećeg u ukupnom redoslijedu Kimija Antonellija u drugi red, u kojem će mu društvo raditi aktualni svjeski prvak Lando Norris (McLaren) koji je imao samo tri tisućinke lošije vrijeme od mladog Talijana.

No, nije baš sve bilo ružičasto za Ferrari, jer je Charles Leclerc izazvao prekid kvalifikacija izlijetanjem pri kojem se velikom brzinom zabio u zaštitnu ogradu i prilično oštetio prednji kraj svog bolida. Leclerc je prošao bez ozljede, ali je ostao na desetom mjestu pa će nedjelju startati tek iz petog reda.

That's a pretty big hit 💥



Here's the moment Leclerc's qualifying came to an end 🎥#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/XmX5kp76mw — Formula 1 (@F1) June 13, 2026

U trećem će biti dvojac Red Bull, Max Verstappen i Isaac Hadjar, a u četvrtom su dvojica Australaca, Oscar Piastri (McLaren) i Liam Lawson (Racing Bulls).

Utrka za Veliku nagradu Katalonije sedma je utrka od 22 koje se nalaze u aktualnom kalendaru Svjetskog prvenstva. Na prethodnih šest natjecanja pobjeđivali su samo vozači Mercedesa: Russell je slavio na otvaranju sezone u Melbourneu, a potom je pet pobjeda nanizao Kimi Antonelli koji je na vrhu redoslijeda vozača sa 156 bodova.

Lewis Hamilton je na drugom mjestu s 90 bodova, a dva manje ima Russell. Start nedjeljne Velike nagrade Katalonije zakazan je za 15 sati.