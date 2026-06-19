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GREŠKA PICKFORDA ILI...

Britanski komentator: 'Ne znam je li klima uređaj imao ulogu kod gola Martina Baturine...'

Piše Issa Kralj,
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Britanski komentator: 'Ne znam je li klima uređaj imao ulogu kod gola Martina Baturine...'
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SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Jako sam iznenađen što je lopta kod prvog gola prošla pored njega nakon što sam vidio snimku. Iako je udarac bio jak, vidi se da je bio na lopti, ali mu je prošla između glave i ruke - rekao je Jim Proudfoot

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Hrvatska je izgubila prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu protiv Engleske 4-2, ali nevjerojatan gol za izjednačenje na 1-1 i tračak nade 'vatrenima' u 36. minuti dao je Martin Baturina. Pogodio je u 'rašlje' Pickforda, a komentator britanskog talkSPORT-a Jim Proudfoot ima posebnu teoriju kako je klimatizacijski uređaj na stadionu u Dallasu imao utjecaj na Baturin gol.

Baturina je zabio na asistenciju Petra Sučića, a za Pickforda koji je bio na lopti udarac je bio neobranjiv. Proudfoot je analizirao utakmicu u svom podcastu i pretpostavio da je klimatizacijski uređaj utjecao na putanju lopte kod gola Hrvatske.

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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- Jako sam iznenađen što je lopta kod prvog gola prošla pored njega nakon što sam vidio snimku. Iako je udarac bio jak, vidi se da je bio na lopti, ali mu je prošla između glave i ruke. Ne znam igra li klima uređaj ulogu u tome. Iako nije to samo njegova pogreška, cijeli niz grešaka njegovih suigrača prethodio je pogotku - rekao je Britanac.

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U Americi tijekom Mundijala vladaju iznimno visoke temperature zbog kojih je uvedena pauza za osvježenje u svakom poluvremenu, a samo tri stadiona imaju krov i klimatizacijske uređaje. Jedan od njih je upravo stadion u Dallasu na kojemu su 'vatreni' igrali te stadion u Houstonu i Atalanti.

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Baturini je to drugi gol u 21. nastupu za hrvatsku reprezentaciju, a zanimljivo, i na prvi gol zabio je također nakon asistencije Petra Sučića. Bilo je to protiv Poljske u remiju 3-3 kada je prvijenac zabio i Petar Sučić na asistenciju Baturine.z

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