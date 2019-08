Brkić: Pratili su me Chelsea i Real; Pamić: To je novi Beara

Neočekivano pojačanje trebalo bi stići Robertu Prosinečkom i Bosni i Hercegovini u nastavku kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2020. godine. Odlučio je Žuti malo osnažiti golmanske redove, pa je za iduće akcije najavio mladog hrvatskoga golmana Ivana Brkića (24).

Brkić je rođen u Koprivnici, ali preko roditelja može dobiti državljanstvo BiH. Sjajno brani u Zrinjskom iz Mostara, a to nije promaknulo budnom oku Prosinečkog.

Hrvatski je golman sakupio dva nastupa za našu U-21 reprezentaciju i figurirao je kao velika perspektiva. Prošao je Karlovac, Istru, Lokomotivu, Imotski i Cibaliju, a od prošle je godine u Zrinjskom. Ove je sezone branio na deset utakmica, a primio je šest golova. Tržišna vrijednost mu je 400.000 eura.

Brkić će konkurenciju imati u Ibrahimu Šehiću, Kenanu Piriću i Jasminu Buriću, a za reprezentaciju BiH više ne brani sjajni Asmir Begović, s kojim Robert Prosinečki nije u dobrim odnosima.

- Moji roditelji su inače iz BiH, još davno su se odselili u Hrvatsku, a preko njih na kraju sam i dobio državljanstvo. To sam u neku ruku i morao učiniti kako me u Zrinjskom ne bi vodili kao stranca. Reprezentacija BiH? Bio sam presretan kad sam prošlog tjedna čuo da me Prosinečki želi. Velik je to poticaj za dalje, na meni je sad nastaviti raditi. Uostalom, poziv još nisam ni dobio - rekao je Brkić za SportSport.ba.

Dok je branio za Istru 1961, pisalo se o tome da ga želi dovesti i Chelsea.

- Svašta se pisalo. Da Roman Abramovič nudi novac za mene, da me vidi kao materijal za velike stvari, no nije samo Chelsea bio u igri, bilo je i upita Benfice, Reala... Govorili su i kako je došao trener golmana Reala gledati me. Tko zna koliko je u svemu tome istine bilo, mada se, iskreno, ni ne opterećujem. Bilo, prošlo - dodao je golman Zrinjskog, kojeg je, dok je branio u Puli, jako hvalio tadašnji trener Igor Pamić.

Tvrdio je Paminjo da će Brkić biti jednako kvalitetan golman kao veliki i legendarni Vladimir Beara.

- S Istrom sam se razišao ‘na silu’, zbog tadašnjeg rukovodstva kluba, a put me je na kraju odveo u Lokomotivu. Tu nije bilo bajno, poslali su me na posudbu u Imotski, koji je bio zadnji u 2. ligi. Ni tu mi nisu dali da branim, bili su to teški dani za mene, ali sve sam istrpio - kaže Brkić, koji ima dva nastupa za mladu hrvatsku reprezentaciju.

Sad će braniti za BiH, Prosinečki vjeruje kako je on dobar odabir i kako će biti budućnost na golu “zmajeva”.