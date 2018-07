Brončani Vatreni: Ovi igrači su bolji od nas, sve mogu dobiti...

Bivši branič Nikola Jerkan, osvajač brončane medalje s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu 1998. godine, smatra da sadašnja hrvatska reprezentacija može pobijediti bilo koga na prvenstvu u Rusiji.

- Ova reprezentacija ima više kvalitete od naše iz 1998., ima važne igrače u velikim klubovima poput Modrića u Real Madridu ili Rakitića u Barceloni. Mi nismo imali igrače koji su bili glavni u velikim ekipama - rekao je 53-godišnji Jerkan u razgovoru za španjolske novine Marca.

- Ovi igrači sposobni su pobijediti bilo koga na Svjetskom prvenstvu - dodao je.

Marca je napravila priču pod naslovom 'Aroma iz '98: Hrvatska želi ponoviti uspjeh iz prošlosti'.

'Godine 1998. grupa igrača je postigla nešto nezamislivo. Pojavili su se u polufinalu svjetskog prvenstva u svom prvom sudjelovanju gdje su pali u utakmici s domaćinom i kasnijim prvakom, Zidanovom Francuskom. U borbi za treće mjesto nadigrali su Nizozemsku s 2-1. Hrvatska se preko nogometa predstavila svijetu kao nezavisna država', piše Marca.

- Osnovna razlika između sadašnje Hrvatske i one iz 1998. jest ta da smo tada puno propatili kroz rat. Bili smo izvan zemlje te smo htjeli podariti radost svojim ljudima koji su jako patili. To je bio način da kažemo: 'Mi smo Hrvatska i ponosni smo što branimo ovu zemlju'. Svlačionica je odisala motivacijom, mislim da je to bilo ključno - rekao je Jerkan iza kojega je 36 nastupa u 'kockastom' dresu.

Jerkan se u ulozi skauta nalazi u kampu hrvatske reprezentacije u Rusiji. Njegov zadatak uoči ovog prvenstva bilo je praćenje Argentine koju su hrvatski nogometaši pobijedili s 3-0.

Bivši napadač Goran Vlaović, koji je prije 20 godina zatresao mrežu Njemačke u četvrtfinalnoj pobjedi od 3-0, također kaže kako su tada igrali s posebnim emocijama.

- Svaki od nas nosio je u sebi osjećaje i sjećanje na rat. To smo htjeli pretvoriti u nešto pozitivno na terenu. U to vrijeme nitko se nije htio prisjećati toga no taj osjećaj smo nosili u sebi pa izlazili na teren kako bi smo ga izbacili, te podarili svojim ljudima nešto pozitivno - rekao je 45-godišnji Vlaović za Marcu.

On poput Jerkana smatra da sadašnji igrači u Rusiji imaju veću kvalitetu od njihove generacije, ali napominje da nije lako osvojiti Svjetsko prvenstvo.

- Ovisit će o puno stvari. Bez sreće bit će to jako teško postići jer na prvenstvu postoje trenuci kada je svejedno igraš li dobro ili loše, te imaš li ili nemaš dobre igrače. Imamo jako kvalitetne igrače, no bit će teško - zaključio je strijelac iza kojega su 44 nastupa i 12 pogodaka za Hrvatsku.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.