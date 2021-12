Sapunica oko Marcela Brozovića (29) u Interu zadnjih dana dobiva sve više nastavaka jer hrvatski reprezentativac ulazi u zadnjih šest mjeseci ugovora pa će već od subote smjeti pregovarati s drugim klubom i potpisati predugovor. Ista je stvar i s Ivanom Perišićem (32).

Trener Simone Inzaghi jasno je Marcelu poručio: požuri s odlukom, no on još važe iako je novinar Nicolo Schira na Badnjak objavio kako su gotovo svi detalji dogovoreni. Ipak, sad su mu "nerazzurri" odredili jasan rok za odluku, piše La Gazzetta dello Sport. To je kraj siječnja.

Nije sporno da Inter želi produžiti ugovor s Turopoljcem koji je na Giuseppe Meazzu stigao u ljeto 2016. Zadnja ponuda glasi 5,5 milijuna eura godišnje, što je milijun i pol eura više nego što zarađuje po sadašnjem ugovoru.

Hrvatski veznjak ljubazno je odbio ponudu, piše Gazzetta, i zatražio sedam miliijuna eura po sezoni. Sretan je u Milanu i želi ostati, a sve pomno prati Newcastle United koji je nedavno dobio nove, bogate saudijske vlasnike.

- Brozović bi trebao požuriti i produžiti ugovor. On voli Inter i sve vezano uz klub. On je fantastičan igrač i godinama se je Inter oslanjao na njega - kazao je Inzaghi i dodao:

- Nadam se da će i Perišić uskoro potpisati. On je bio prvak, ali otkrio sam da je uvijek spreman pomoći i igrati što god se od njega traži, bilo da je riječ o polušpici ili desnom krilu.

Glavni operativci Intera Beppe Marrotta i Piero Ausilio žele riješiti pitanje Broza u idućih 30 dana. Ne uspiju li se dogovoriti, Hrvat će moći birati drugi klub. Ove sezone vuče Inter na putu do obrane naslova prvaka, trenutačno ima četiri boda više od Milana.