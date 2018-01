Brozović postao poduzetnik pa otvorio kafić imena Epic Brozo

📰 || [Football Italia] Gelandang Inter @marcelo_brozovic telah resmi membuka cafe bar miliknya di Kroasia, yang diberi nama sesuai trade-marknya "Epic Brozo". Brozović memulai bisnis ini bersama dengan saudarinya Ema. Melalui insta-story Instagram pribadi miliknya, Marcelo mempromosikan usaha baru nya ini dengan memberi emoticon ciri khas selebrasinya ('Epic Brozo') ketika mencetak gol. . #Inter #fcim #marcelobrozovic #brozovic #epicbrozo #croatia #forzainter #amala #lagrandeinteristiindonesia

A post shared by La Grande Interisti Indonesia (@lagrandeinteristi_id) on Jan 2, 2018 at 12:04pm PST