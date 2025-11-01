Obavijesti

Bruno Marić: Taj miš, kriminalac koji je pustio snimke u javnost, naškodio je našem nogometu!

Piše Petar Božičević,
Bruno Marić: Taj miš, kriminalac koji je pustio snimke u javnost, naškodio je našem nogometu!
Zagreb: Komisija nogometnih sudaca HNS-a o slučaju 'VAR' | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Vjerojatno je previše glup da bi shvatio kako je napravio najveću štetu hrvatskom nogometu u cijelosti, imidžu Hrvatske u cijelosti... jer cijeli Balkan, cijela Europa, svi znaju za VAR aferu, kaže Marić

Bivši šef hrvatskih sudaca Bruno Marić progovorio je o aferi VARgate i bez "dlake na jeziku" prozvao osobu koja je objavila VAR komunikaciju s utakmica HNL-a.

Najbolji trenuci presice Brune Marića 03:18
Najbolji trenuci presice Brune Marića | Video: 24sata/Video

- Prije svega, uzburkalo je duhove javnosti zato što nitko u povijesti SHNL-a nikad nije pustio VAR snimke. Taj kriminalac, taj miš koji je pustio to van i neprimjereno, neovlašteno distribuirao kome treba zato da bi napravio nešto loše sudačkoj organizaciji ili HNS-u, ustvari jer je vjerojatno previše glup da bi shvatio kako je napravio najveću štetu hrvatskom nogometu u cijelosti, imidžu Hrvatske u cijelosti... jer cijeli Balkan, cijela Europa, svi znaju za VAR aferu - započeo je u eksluzivnom razgovoru za Sport Klub i dodao:

- Koja je korist od toga? Nismo dobili ništa, niste vi našli nikakvu pravdu, nego ste samo srušili ugled hrvatskog suđenja i hrvatskog nogometa, baš cijelog nogometa. 

Zagreb: Bruno Mari?, instruktor za VAR tehnologiju
Zagreb: Bruno Mari?, instruktor za VAR tehnologiju | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Cijeli razgovor tek treba biti objavljen, ali jasno je kako se Marić nije previše suzdržavao pri iznošenju svog mišljenja.

Podsjetimo, nakon afere VARgate je podnio ostavku na mjestu šefa sudaca, a kasnije se vratio u hrvatski nogomet na poziciju kontrolora suđenja, ali i s tog je mjesta otišao. 

