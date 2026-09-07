Bruno Petković muku muči s ozljedama: 'Želi pomoći ekipi, ali mu tijelo ne da. Vrlo je ljut'

Bruno Petković (31) ponovno je izvan kadra Kocaelispora zbog problema s desnim bedrom. Hrvatski napadač ozlijedio se tijekom priprema, a i nakon povratka treninzima bolovi su se vratili, zbog čega još nije zaigrao na početku nove sezone.

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Prve pretrage krajem srpnja pokazale su edem uzrokovan istegnućem mišića, a tada se očekivala stanka od jednog do tri tjedna. Petković se nakon oporavka vratio na teren, no ozljeda se ponovno pojavila, pa je stručni stožer odlučio ne žuriti s njegovim povratkom.

Trener Kocaelispora İbrahim İnan otkrio je da Petković teško proživljava novu pauzu.

- Svaki ga dan gledam u trening-centru i vidim koliko je tužan i ljut zbog cijele situacije. To me dodatno boli. Želi pomoći momčadi, ali tijelo mu trenutačno to ne dopušta. Mogu samo reći koliko je zbog svega tužan, rekao je İnan.

Foto: IMAGO/Seskimphoto/IMAGOSPORT

Ozljede su hrvatskom napadaču probleme stvarale i prošle sezone. Propustio je 16 utakmica, ali je u 18 prvenstvenih nastupa zabio sedam golova i bio najbolji strijelac momčadi. Nakon što se početkom srpnja činilo da je spreman za novu sezonu, uslijedio je novi problem, a zasad nema službene potvrde koliko će trajati aktualna pauza niti hoće li biti potrebna operacija.