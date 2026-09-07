Petković je opet izvan stroja zbog nove ozljede. Muči ga bedro, bol se vratila nakon povratka na teren, a trener otkriva da je napadač tužan i ljut u isto vrijeme zbog nove prisiljene pauze
Bruno Petković muku muči s ozljedama: 'Želi pomoći ekipi, ali mu tijelo ne da. Vrlo je ljut'
Bruno Petković (31) ponovno je izvan kadra Kocaelispora zbog problema s desnim bedrom. Hrvatski napadač ozlijedio se tijekom priprema, a i nakon povratka treninzima bolovi su se vratili, zbog čega još nije zaigrao na početku nove sezone.
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Prve pretrage krajem srpnja pokazale su edem uzrokovan istegnućem mišića, a tada se očekivala stanka od jednog do tri tjedna. Petković se nakon oporavka vratio na teren, no ozljeda se ponovno pojavila, pa je stručni stožer odlučio ne žuriti s njegovim povratkom.
Trener Kocaelispora İbrahim İnan otkrio je da Petković teško proživljava novu pauzu.
- Svaki ga dan gledam u trening-centru i vidim koliko je tužan i ljut zbog cijele situacije. To me dodatno boli. Želi pomoći momčadi, ali tijelo mu trenutačno to ne dopušta. Mogu samo reći koliko je zbog svega tužan, rekao je İnan.
Ozljede su hrvatskom napadaču probleme stvarale i prošle sezone. Propustio je 16 utakmica, ali je u 18 prvenstvenih nastupa zabio sedam golova i bio najbolji strijelac momčadi. Nakon što se početkom srpnja činilo da je spreman za novu sezonu, uslijedio je novi problem, a zasad nema službene potvrde koliko će trajati aktualna pauza niti hoće li biti potrebna operacija.
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