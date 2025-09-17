Brutalan šamar Viniciusu! Ovim je potezom Alonso dao Brazilcu do znanja da mu status nije isti

Nijedan igrač ne bi trebao biti uvrijeđen jer je ostao na klupi, utješne su riječi Xabija Alonsa nakon što je njegov Real Madrid započeo Ligu prvaka pobjedom od 2-1 protiv Marseillea. Kylian Mbappé riješio je utakmica s dva gola iz penala, dok je, s druge strane, Vinicius Jr. započeo utakmicu s klupe.

To je samo nastavak krize Brazilca, koji je dolaskom Alonsa pao u drugi plan u Real Madridu. Što je pomalo nevjerojatno, s obzirom da se prije otprilike godinu dana Viniciusa "guralo" u prvi plan razgovora o Zlatnoj lopti, koja je ipak otišla u ruke Rodriju.

Vinicius je sada igrač, kao skoro i svi drugi u Real Madridu. Alonso je na samom početku svojeg mandata dao do znanja kako mu neće raditi usluge, a to je dokazao i odabirom sastava u kojem, još jednom, nije bilo Viniciusa. Zanimljivo, u 11 utakmica pod Alonsom, Vinicius je samo jednom odigrao cijelih 90 minuta.

Statistika Viniciusa

- Sada smo u vrlo zahtjevnom trenutku sezone i svi su nam potrebni. Jesam li pričao s Vinijem? Detalji tog razgovora ostat će na Valdebebasu (trening centru Reala, op. a.), ali svi će dobiti priliku. Nijedan igrač ne bi trebao biti uvrijeđen jer je na klupi. Naše zamjene vrlo pozitivno utječu na utakmicu - mirno je rekao Alonso nakon pobjede nad Marseilleom.

I dok Alonso u svojoj izjavi ističe kako ne postoji drama s Viniciusom, malo tko vjeruje kako je 25-godišnji Brazilac miran s činjenicom kako je upitan njegov status u Madridu.

The Athletic piše kako je Alonso prvotno planirao planirao igrati s Viniciusom i Mbappéom u tandemu na vrhu napada. Međutim, bilo je očito još na klupskom SP-u kako taj sustav baš i nije briljantan, a isti izvor piše kako španjolski trener sumnja u Viniciusovu ulogu u momčadi.

Vinicius očigledno više nije glavni šerif u Madridu, a napeti su i njegovi pregovori s klubom oko novog ugovora. Naime, još je od ranije poznato kako Vinicius zahtjeva plaću od otprilike 30 milijuna eura po sezoni, što je daleko iznad onoga što mu je Real spreman ponuditi, a to je otprilike 20 milijuna po sezoni, po čemu bi bio jedan od najplaćenijih igrača kluba uz Mbappéa i Judea Bellinghama.

Foto: R4969 Juan Carlos Rojas

Međutim, Brazilac je evidentirao izdašan bonus koji je Real uplatio na Mbappéov račun kada je Francuz stigao u klub kao slobodan igrač. I nekako smatra da mu je klub dužan zbog sjajnih igri i vjeri koju je pokazao svih ovih godina. Ali, zasad je čvršća ruka Florentina Pereza.