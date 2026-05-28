ADIOS, MICHEL

Brutalno ponizio Livakovića pa ispao iz lige, a sad dobio i otkaz

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Carabelli

Šok u Gironi! Michel Sanchez više nije trener nakon ispadanja u drugu ligu. Klub zahvaljuje na predanosti. Livaković se vratio u Dinamo i osvojio sve. Novi trener još nepoznat

Katalonski nogometni klub Girona izvijestila je da Michel Sanchez više neće biti njen trener nakon ispadanja u drugu španjolsku ligu.

"Želimo mu iskreno zahvaliti na predanosti i profesionalizmu s kojim je vodio naš klub od ljeta 2021.", priopćila je Girona u četvrtak.

Ondje je od ljeta do zime bio hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković, ali nije odigrao niti minute zbog čega je otišao u zagrebački Dinamo s kojim je osvojio naslov hrvatskog prvaka i Kup.

Girona je završila sezonu na predzadnjem, 19. mjestu u prvenstvu. Katalonska ekipa je 2024. bila treća te je igrala u Ligi prvaka. Zasad je nepoznato tko će biti njen novi trener.

