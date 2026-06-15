Brzina ili vic? Dalić ima jednu dilemu oko sastava za Englesku

Hrvatska je spremna za početak Svjetskog prvenstva. Ante Budimir i Nikola Moro u ponedjeljak su se u jutarnjim satima pojavili na konferenciji za novinare u Alexandriji, "vatreni" su onda odradili još jedan trening pa poletjeli prema Dallasu. Ondje ih u srijedu očekuje prva utakmica u skupini, dvoboj s Engleskom, od 22 sata prema hrvatskom vremenu.