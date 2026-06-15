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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Brzina ili vic? Dalić ima jednu dilemu oko sastava za Englesku

Piše Iz Alexandrije: Hrvoje Tironi,

'Vatreni' u Dallasu neće od prve minute krenuti 'all-in', izbornik primarno želi zabetonirati prilaze golu i držati kontrolu igre, odnosno Engleze na distanci

Hrvatska je spremna za početak Svjetskog prvenstva. Ante Budimir i Nikola Moro u ponedjeljak su se u jutarnjim satima pojavili na konferenciji za novinare u Alexandriji, "vatreni" su onda odradili još jedan trening pa poletjeli prema Dallasu. Ondje ih u srijedu očekuje prva utakmica u skupini, dvoboj s Engleskom, od 22 sata prema hrvatskom vremenu.

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Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
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Četvrti dan Svjetskog prvenstva donio je još uzbudljivih utakmica. Otvorili su ga Njemačka i Curacao (7-1) u 19 sati, nakon čega su Nizozemska i Japan remizirali (2-2)

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