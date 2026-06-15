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Brzina ili vic? Dalić ima jednu dilemu oko sastava za Englesku
'Vatreni' u Dallasu neće od prve minute krenuti 'all-in', izbornik primarno želi zabetonirati prilaze golu i držati kontrolu igre, odnosno Engleze na distanci
Hrvatska je spremna za početak Svjetskog prvenstva. Ante Budimir i Nikola Moro u ponedjeljak su se u jutarnjim satima pojavili na konferenciji za novinare u Alexandriji, "vatreni" su onda odradili još jedan trening pa poletjeli prema Dallasu. Ondje ih u srijedu očekuje prva utakmica u skupini, dvoboj s Engleskom, od 22 sata prema hrvatskom vremenu.
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