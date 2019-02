Bucksi uništili Wizardse, Jokić i Dončić svaki po triple-double!

Telegrafski report tj. Top 5 iz sinoćnjih sedam NBA utakmica izgledao bi ovako:

Bucksi su Washingtonu utrpali 148 poena, 50 u prvoj četvrtini i 85 na poluvremenu (Giannis zabio 43, šut 17/21)

Šampioni Warriorsi su imali šutersku seriju 24 od 25 u 15 minuta gaženja Spursa

Jokićev deseti triple-double sezone (do 24. godine to su dosad uspjeli samo Magic Johnson i Oscar Robertson)

Dončićev treći triple-double sezone (toliko ih je kao rookie imao Michael Jordan)

Dirk Nowitzki igrao je i sa sinom i sa ocem Hardawayom

Two generations of Hardaways. Same ol' Dirk. pic.twitter.com/6lq7qkc3an — SportsCenter (@SportsCenter) February 7, 2019

Nezaustavljivi Bucksi i Warriorsi

Šampioni Golden State Warriors i vodeća momčad lige Milwaukee Bucks dosta okrutno su se igrali sa Wizardsima odnosno Spursima. Milwaukee je Washingtonu u prvoj četvrtini zabio 50 poena, a na poluvremenu je bilo 85:65! Tekma bez obrana, a na parketu 'Greek Freak' Giannis. U samo 31 minutu na parketu Antetokounmpo je zabio 43 poena i to uz 81% šuta! Trice 100% (3/3), za dva poena 78% (14/18), najlošije su mu išla slobodna (6/11, 55%).

Warriorsi su San Antonio u drugoj četvrtini dobili sa 12, a u trećoj sa 18 razlike (49:31). U ta dva 'quartera' spojili su 15 minuta sa 25 šuteva i - jednim jedinim promašajem (24/25)! Monstruozna demonstracija sile mega-momčadi koja polako u formu dovodi i petog super-stara DeMarcusa Cousinsa (sinoć: 17 minuta, 15 poena, 6 skokova, 3 asistencije).

The Warriors went 24-of-25 from the field in a stretch of 15 minutes across the 2nd and 3rd quarters 🤯 pic.twitter.com/tcQbg9hwJN — SportsCenter (@SportsCenter) February 7, 2019

Dončić i Jokić ala Jordan i Magic

Luka Dončić i Nikola Jokić oduševljavaju košarkašku Ameriku. Luka je sinoć svoj Dallas odveo do pobjede nad Hornetsima i to trećim triple-doubleom sezone (19-10-11). Možda je 'svetogrđe', ali je i činjenica: kao rookie, najveći svih vremena Michael Jordan, imao je tri triple-doublea u cijeloj sezoni. OK, sa neusporedivo jačim i zlonamjernijim obranama, ali... Svejedno. Dončić je stvarno čudo!

Inače, Lukin je suigrač Harrison Barnes 'trejdan' u Sacramento - dok je sjedio na klupi, usred utakmice! Portale su preplavile fotografije i snimke "šokiranog" igrača, ali nekadašnji šampion Boston Celticsa, Paul Pierce, brzo je zaustavio žutilo:

- Ma uopće nije tako bešćutno kao što mediji prikazuju. Barnes nije razmijenjen kao da je obična roba, znao je dobro da su pregovori u tijeku, ali svejedno je htio igrati za Mavse - objasnio je Pierce (Barnes je igrao 26 minuta i dao 10 koševa).

#NikolaJokic



Third player in @NBAHistory with at least 10 triple-doubles in multiple seasons before his 24 birthday.



The other two? Oscar Robertson & Magic Johnson. pic.twitter.com/nVWgYuHKrN — NBA.com/Stats (@nbastats) February 7, 2019

U još jednoj sinoćnoj utakmici 'bez obrane' Brooklyn je kod kuće pobijedio Denver Nuggetse 135:130, a u poraženoj momčadi Nikola Jokić je došao do - desetog triple-doublea sezone! Čovjek još nije napunio ni 24 godine pa ulazi u najprobranije moguće društvo: tako mladi to su prije Jokića napravili samo Magic Johnson i Oscar Robertson.

Od naših košarkaša jučer je igrao samo Dragan Bender koji je u porazu Phoenixa kod Jazzera dobio 14 minuta, promašio jedini šut koji je potegnuo i skupio 5 skokova.

I da... James Harden je opet zabio više od 30. Tj. više od 35. Houston je uvjerljivo pobijedio u Sacramentu, a 'Brada' postigao 36 poena.

Rezultati:

Dallas-Charlotte 99:93

Sacramento-Houston 101:127

Brooklyn-Denver 135:130

Chicago-New Orleans 120:125

Milwaukee-Washington 148:129

Utah-Phoenix 116:88

Golden State-San Antonio 141:102

Tablice:

ZAPAD

1. Golden State 53 6313:5905 0.717 2. Denver 54 6050:5782 0.685 3. Oklahoma City 53 6103:5831 0.642 4. Portland 53 5991:5840 0.604 5. Houston 54 6106:5988 0.593 6. San Antonio 56 6297:6211 0.571 7. Utah 55 5991:5819 0.564 8. LA Clippers 55 6272:6249 0.545 9. Sacramento 54 6127:6214 0.519 10. LA Lakers 54 6036:6078 0.500 11. Dallas 53 5782:5743 0.472 12. Minnesota 53 5897:5892 0.472 13. New Orleans 55 6390:6319 0.436 14. Memphis 55 5524:5686 0.400 15. Phoenix 56 5932:6484 0.196

ISTOK