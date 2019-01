Bucmast i bosonog na plaži, Ronaldinho je i dalje čarobnjak

Jednom čarobnjak, uvijek čarobnjak.

Pa čak i kada nakupi nekoliko kilograma viška, kada je ispod njegovih nogu umjesto trave pijesak, kada oko njega ne stoje zvjezdani suigrači uz koje je igrao u bogatoj karijeri, pa čak i kada na nogama nema kopačke.

Samo mu dajte loptu i on će napraviti čudo.

Naravno, riječ je o Ronaldinhu koji je zaigrao u oproštajnoj utakmici zvijezde nogometa na pijesku, Jorginha. U dvije utakmice Brazil je zaigrao protiv Japana i slavio na kraju s ukupnih 11-4.

Ronaldinho je na pijesku pokazao da je njegova samba još uvijek tu, iako se od profesionalnog nogometa oprostio još prije godinu dana. Zabio je tri sjajna gola, a suigrače je doslovno punio asistencijama i vrhunskim loptama.

Namjestite se udobno u uživajte:

Obrigado Jorginho! 👋 👏👏👏



A serial competitor at the #BeachSoccerWC, the Brazilian played his last game on sand in a friendly against Japan, with @10Ronaldinho by his side 🤙🇧🇷pic.twitter.com/g6t6lMZBkz