'Ljudi gube živote, poslove i kuće, mi smo blagoslovljeni'

U normalnim okolnostima najbolji hrvatski tenisači i tenisačice sada bi bili punili smještajne kapacitete u Madridu gdje se idućeg tjedna po ATP kalendaru trebao održati četvrti Masters 1000 turnir sezone, a po WTA turnir Premier Mandatory kategorije.

Većina ih je posljednjih tjedana raštrkana diljem Lijepe naše, doslovno od Osijeka do Cavtata, (Petra Martić, za usporedbu, ostala je na Floridi), a posljednjih pet tjedana u okolici Splita vrijeme zajedno provode, i treniraju prije svega, dvojica Borne - Ćorić i Gojo.

- Stigli smo tu prije nego su krenule sve ove zabrane - javio nam se nakon tko zna već kojeg jutarnjeg treninga mlađi Borna, Gojo.

Koferi za Zagreb

Društvo im pravi kondicijski stručnjak broj jedan u Hrvata Pero Kuterovac. Doduše, jedan tjedan manje. Poznavajući ga, sigurno je dodao gas da nadoknadi tjedan manjka...

- Ha, ha. Ma nije, dobar je Pero. Imamo standarno trening ujutro, ručak, odmor pa drugi trening. Trenira se jako, nema druge.

Od ovog ponedjeljka tenisači su dobili dopuštenje da opet treniraju sa svojim primarnim rekvizitom. Neki poput Marina Čilića već jesu udarali po loptici i prije, no Splićanin i Zagrepčanin tek će početi.

- Razmišljali smo se malo spustiti se do Firula, ali vrijeme je čudno. Spremamo se sada za Zagreb i tamo ćemo krenuti s teniskim treninzima. Već sam zatražio propusnicu i čekam odobrenje. Valjda ću dobiti.

Pet tjedana dugo je vremensko razdoblje i najsložnijim supružnicima zatvorenima u istom prostoru 24 sata dnevno, a da ne iskoči neka trzavica. Je li među vama možda pobjegao koji previsoki ton?

- Ma kakvi. Znam da nije lagano biti s nekim dugo, ali Borna je odličan momak. Mi se gotovo nismo ni znali donedavno, a sada smo stvarno izgradili odličan odnos. Uvijek smo imali neke zanimacije u slobodno vrijeme, karte, biljar, pikado, ma svega je bilo. Nema boljeg, tu smo negdje. Tko nam kuha? Imamo jednu gospođu koja nam pomaže u tome.

Koja je, dakle, kulinarski mentor. A je li se 15 mjeseci stariji Ćorić ponio kao teniski mentor?

- Davao mi je savjete, da, puno mi je pomogao time. Razgovarali smo mnogo o tenisu, on mi je govorio o svojim iskustvima, ali prošli smo najviše tehničke i taktičke stvari.

Barem sada ima vremena u izobilju da se iste usavrše, poslože. Međutim, kakva je uopće Bornina motivacija za pustim ponavljanjima kada zna da će na teren možda tek sljedeće godine?

- Ja volim raditi i bez obzira što nema turnira. Bitno je samo da pobijedimo virus, da ljudi ne umiru. Nemam problema s motivacijom, shvaćam ovo kao posao jer drugi se ljudi dižu svakog dana ujutro da bi išli u banku, na primjer. Tako je i sa mnom.

Thiem nije u redu

Splićanin, premda je nedavno tek napunio 22, ima, to smo shvatili i kad je debitirao za Davis Cup reprezentaciju u studenom u Madridu, a početkom ožujka protiv Indije upisao svoje ime među reprezentativce koji su pobjeđivali u Davis Cupu, vrlo jednostavne i razborite misli, nema tu previše filozofije i mudrovanja, pa ni kad je u pitanju financijska slagalica. On je među onima čiji teniski račun još nije nakrcan milijunima, štoviše, tek se, budući da je svježi profesionalac, počeo puniti.

- Razumijem sve ovo što se priča. Ali ako, primjerice, odletiš u SAD igrati nekoliko challengera, sve i da osvojiš, hajde, jedan, ti poslije poreza ne zaradiš puno. I to ako ideš bez trenera. Ako on ide s tobom, ne možeš uopće zaraditi. U redu, druga su stvar lige u kojima se stvarno može dobiti love. Obje strane imaju svoje razloge. Tenis je skup sport i jasno mi je da neki tenisači već traže posao da bi zaradili jer nemaju ušteđevinu. Hoću li i ja? Ako budem morao, hoću. Zasad, srećom, ne moram.

Za neke će sve ovo vjerojatno biti previše i potpuno će odustati od tenisa. Da se smanji broj takvih slučajeva, kolovođa teniske ljestvice i Vijeća igrača Novak Đoković predložio je osnivanje fonda koji bi uplatama punili prvih 100 igrača svijeta u singlu i prvih 20 u parovima.

- Čuo sam za to, ali ne znam detalje. Cijenim što on radi i mislim da se svakako treba pomoči takvim igračima. Ne zato što sam i ja među njima, već uvijek treba pomagati kad se može. Svaka čast definitivno Novaku.

A Dominicu Thiemu? Kojemu donacije s tom namjerom na padaju na pamet.

- To je njegova odluka i ima pravo što hoće. Svoj je novac krvavo zaradio, ali ne slažem se s njime jer mislim da nije u redu. On je čovjek čiji je glas u tenisu toliko bitan i da tako izađe u javnost... Mislim da je time generalizirao puno nižerangiranih igrača, da, ima ih koji nisu posve profesionalni u svom odnosu i radu, viđao sam ih, ali, kažem, mislim da nije u redu.

I što misli Borna Gojo kada će se opet uspostaviti teniski red?

- Nemam pametan odgovor. Ne znam stvarno, s obzirom na putovanja, kada bi sve moglo opet krenuti. Sigurno nije pošteno da netko iz Europe može igrati na nekom turniru, a netko iz Amerike ili, ne znam, Azije ne može. Ja sam taman imao šest mjeseci ispred sebe bez ijednog boda za obraniti, dobio sam samopouzdanje pobjedom u Davis Cupu i trebao sam napraviti veliki skok. No, u situaciji kada ljudi umiru, gube poslove, kuće, mislim da to stvarno nije bitno. Gledam na to da sam blagoslovljen što ću se uopće moći vratiti nečemu što volim.