Budimir iznenadio Ivana Leku u debiju u seniorskom nogometu

Hajduk i Široki Brijeg odigrali su 1-1 u prijateljskoj utakmici na Poljudu.

'Bili' su stigli u vodstvo u 29. minuti golom Yassinea Benrahoua, a do kraja poluvremena su imali još nekoliko obećavajućih situacija, no rezultat se nije mijenjao sve do 83. minute, kada je Chinedu iskoristio pogrešku golmana Borne Buljana i zabio za izjednačenje momčadi Marijana Budimira, koji je nedavno zasjeo na klupu kluba iz BiH kako bi se po prvi put okušao kao trener u seniorskom nogometu.

Do kraja utakmice utakmice prijetili su Mate Antunović i Dominik Prpić, no Puljić je odličnim reakcijama sačuvao gostujuću mrežu.

Hajduk - Široki Brijeg 1-1 (1-0)

Sudac: Ante Terzić

Strijelci: 1:0 Benrahou (29.), 1:1 Chinedu (83.)

Hajduk prvo poluvrijeme: Silić, Đolonga, Ferro, Šarlija, Hrgović, Lauš, Grgić, Dolček, Sahiti, Benrahou, Livaja.

Hajduk drugo poluvrijeme: Buljan, Krolo (od 77. Capan), Petrašilo, Prpić, Melnjak, Pukštas, Krovinović, Brajković, Kalik, Ćubelić, Čuić (od 77. Antunović).

Široki Brijeg prvo poluvrijeme: T.A. Tomić, Pranjić, Barišić, Vukoja, Kpan, Lukić, Musa, Lasić, Gašpar, Čavar, Kuprešak.

Široki Brijeg drugo poluvrijeme: T.A. Tomić (od 62. Puljić), Marčić (od 62. Prusina), Šuto, Dadić, M. Matić, Lovrić, T. Tomić, Bagarić, Vukelić, F. Matić, Chinedu.