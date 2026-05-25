PORAZ NA OTVARANJU EP-A

Budimir nakon Belgije: Bili smo bolji, ništa još nije izgubljeno

Piše Jakov Drobnjak,
Zagreb: Okupljanje hrvatske U-17 reprezentacije | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Dakle, nemam baš nikakve zamjerke, ali takav je nogomet, zato i jest najzanimljiviji sport jer ne pobijedi uvijek bolji. Pokazali smo da možemo igrati sa svakim protivnikom, tako i protiv Belgije, rekao je izbornik U-17

Hrvatska U-17 reprezentacija izgubila je na otvaranju Europskog prvenstva 2-0 od Belgije. Izabranici Marijana Budimira dosta su se ispromašivali na utakmici te isustili priliku za povrtak. Nakon utakmice sve je komentirao izbornik te igrač Jakov Dedić.

- Dečkima sam poslije utakmice čestitao, odigrali smo stvarno dobru utakmicu. Nažalost, na otvaranju su nam se dogodile dvije individualne pogreške i bili smo kažnjeni. Međutim, u svim nogometnim i statističkim pokazateljima smo bili bolja momčad, osim u realizaciji. Stvorili smo jako puno prilika, imali više udaraca, udaraca iz kuta, veći posjed - rekao je Budimir za HNS pa dodao:

- Dakle, nemam baš nikakve zamjerke, ali takav je nogomet, zato i jest najzanimljiviji sport jer ne pobijedi uvijek bolji. Pokazali smo da možemo igrati sa svakim protivnikom, tako i protiv jake Belgije. Idemo dalje, čekaju nas jake utakmice i jaki protivnici. Nažalost, ovaj put nismo uspjeli pobijediti, za tri dana nas čeka nova utakmica, ništa još nije izgubljeno. Razmišljamo od utakmice do utakmice, najprije nas čeka Estonija pa Španjolska, vidjet ćemo dokle ćemo dogurati.

Dedić je rekao kako je Hrvatska bila dominantna, ali da danas nije išlo.

- Bili smo dominantni svih devedeset minuta, što se vidi i u statistici. Stvarali smo prilike, bili bolji tijekom cijele utakmice, ali nije nas išlo, mene prvog pa onda i sve ostale. Glavu gore, pred nama su još dvije utakmice i nadamo se prolazu. Čekaju nas Estonija i Španjolska, moramo se dobro regenerirati i pripremiti, a onda na terenu pokazati da smo pravi i pobijediti obje utakmice - rekao je.

Hrvatska u skupini još igra protv Estonije i Španjolske. 

