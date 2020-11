Budimir: Ne bi ga priznali da je bio VAR, ali sudac nije vidio ni penal! Ovo je gol za sina i ženu

<p>Malo se poslužio rukom, ali sve je ostalo bilo majstorski. <strong>Ante Budimir </strong>u trećem je nastupu za <strong>hrvatsku </strong>reprezentaciju zabio prvi gol. Sjajno je prebacio turskoga golmana, odigrao je odličnu utakmicu u Istanbulu. U debiju je asistirao za pobjednički gol<strong> Mariju Pašaliću </strong>protiv<strong> Švicarske,</strong> zatim je zaigrao protiv <strong>Francuske </strong>u Maksimiru, a sad je stigao i prvi gol.</p><p>- Svjestan sam da gol ne bi bio priznat da je korišten VAR. U tom trenutku ni ja, ni stoper ni sudac, nismo to vidjeli. Ostao je u nekim utakmicama 'stari' nogomet, nema VAR-a. Ja ću u svakom slučaju ovaj gol zauvijek pamtiti. Bitno je da sam tu situaciju jedan na jedan odradio kako je trebalo - rekao nam je Ante Budimir nakon remija u <strong>Istanbulu</strong> i dodao:</p><p>- Osjećao sam se odlično na terenu. Komunikacija s dečkima je bila odlična, svi su me tražili. Bilo je puno lopti, centaršuteva. Živim od takvih lopti. Imao sam još nekoliko dobrih situacija, mogao sam još izvući, još možda nešto zabiti. Mogu još više bolje.</p><p>Je li bio penal u prvome poluvremenu?</p><p>- Otišao sam na prvu stativu, njihov stoper me držao rukama, nije mi dao da se vratim prema lopti. Povučen sam i mislim da je sudac mogao dosuditi penal. Slovenski sudac Vinčić mi je u drugom poluvremenu rekao kako je vidio sve situacije na TV. Da je vidio da sam igrao laktom na TV-u i da po njemu taj duel u kaznenom prostoru nije bio za penal, ali ja imam drugačiji dojam - kaže Ante.</p><p>Budimir u reprezentaciji izgleda sve bolje.</p><p>- Zadovoljan sam, ali imam ja još prostora da se podignem i fizički. Imao sam koronu, sve je to ostavilo traga - kaže Ante, on ne treba strahovati da će biti zaražen nakon pozitivnog nalaza <strong>Domagoja Vide.</strong></p><p>- Ja sam to sve prošao nakon Francuske. Tu nema pravila. Imali smo rezultate testiranja dan prije utakmice bio je negativan, a sad je pozitivan. Teško je to sve pohvatati - govori Budimir, koji je nedavno zabio i prvijenac za novi klub Osasunu. Zabio je glavom u porazu od Atletica 3-1.</p><p>Ovo je gol za mene, za tatu, <strong>Tomi</strong> ću posvetiti neki drugi, samo neka raste - rekao nam je 1. studenog, par dana nakon što mu se rodio sin.</p><p>- Rekao sam da ću mu posvetiti neki drugi gol. Ovaj moj prvi gol za Hrvatsku je za njega, suprugu Moniku i sve ono ljude koji su oko mene i koji su vjerovali da ću jednoga dana igrati za Hrvatsku - rekao je za kraj Budimir.</p><p>On izgleda sve bolje i moćnije i krupnim koracima grabi među igrače koji će ići na Euro i biti uzdanice Zlatka Dalića u ožujku. Tada počinju kvalifikacije za SP. Budimir je znanje i klasu pokazao i na ovoj utakmici.</p><p> </p>