Budimir: Nemojte razapinjati Vuškovića! Sad se osjećamo kao 'vatreni' nakon poraza u finalu

Možda bi bili puno konkurentniji da je utakmica bila za deset dana. Ovako se dogodilo to što se dogodilo, nismo bili dobri, Alkmaar je zasluženo pobijedio, komentirao je trener juniora Hajduka Marijan Budimir (42) nakon finala Lige prvaka mladih.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

AZ je s uvjerljivih 5-0 osvojio europsku krunu, a trener 'bilih tića' istaknuo je veliki umor u redovima splitske momčadi. U petak su igrali polufinale s Milanom i imali su samo dva dana za odmor do velikog finala.

- Nije bio naš dan, nismo imali pravu energiju koju inače imamo. Nismo bili mirni na lopti, gubili smo duele. Znao sam da je teško igrati svaka tri dana naše utakmice u Europi. Tu se ipak povučemo, trčimo, branimo se - komentirao je Budimir na konferenciji za novinare nakon finala.

Budimir je istaknuo da ne želi čuti velike kritike na račun Luke Vuškovića (16), mladom stoperu koji je skrivio penal u 44. minuti.

- Penal je preokrenuo susret, unatoč tome što nismo bili dobri, mi smo ih držali 0-0 i čekali poluvrijeme. Međutim, nemojte mi Vuškovića sad razapinjati. On je mlad dječak, ali to je bio jako glup penal. Onda smo se dogovorili u svlačionici, nešto smo promijenili, krenuli drugo poluvrijeme agresivnije i bolje. Antunović i Pukštas su imali šanse, da su to zabili možda bi se okrenula utakmica. Međutim, kad su zabili drugi gol pokušali smo promjenama i novim sistemom naudit njima. Međutim, kada otvoriš toliko prostora, a oni uvedu Meerdinka koji je fantastičan igrač, dogodi se to što se dogodilo. Žao mi je samo što je na kraju otišlo na 5-0. Nismo se htjeli povlačiti, njih vuče, gube utakmicu pa gube glavu, a naletjeli smo na ekipu koja kazni svaki propust.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Hajduku je falila pozitiva i drskost na terenu, priznao je Budimir.

- Oni su se spremili za nas. Nisu dali našoj tranziciji. Čim bi probili prvi blok oni bi se povukli i čekali da izgubimo loptu. Bilo je taktičko nadmudrivanje, da smo bili mirniji na lopti to bi drugačije izgledalo. Najbitnija je energija, a ona nije bila ona prava. Nije bio onaj ritam, ona drskost i pozitiva koja nas je krasila sve utakmice. Zato smo i izgubili. Sad smo tužni i razočarani, ali baš sam pričao s igračima. Bit će ponosni na naš europski put, Hajduk je drugi u Europi, to je ogroman uspjeh. To će nam možda kasnije biti jasno. Rekao sam im glavu gore i budite ponosni na sebe!

Dodao je da plan igre nije bio povlačenje u obranu.

- Kad nemate energije i gubite duele, ogromna je potrošnja. Psihička i fizička. Mi zbog takvih stvari nismo bili pravi. Uvijek smo bili korak prekasni. To te tjera da se povučeš niže i niže, pa s tribina izgleda kao da se braniš. Nije bio takav plan. Vidjeli ste da kad smo došli k sebi nakon poluvremena da je to bilo kako bi trebalo biti...

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Zatim je Budimir komentirao izuzetno talentiranu postavu AZ-a, pa usporedio iskustvo 'bilih tića' s hrvatskom nogometnom reprezentacijom.

- Alkmaar je bio apsolutno bolji. Imaju fantastičnu ekipu, ne znate tko je bolji. Napadač, dva krila, vezni, stoper, golman? Bolji su bili i bolja su momčad. Danas nismo bili na toj razini, ali isto tako moramo biti ponosni. Hajduk je došao u finale Lige prvaka. Osjećamo se kao hrvatska reprezentacija kada je izgubila u finalu Svjetskog prvenstva. Dođe to finale i izgubite glatko, pa ste tužni, ali mislim da će nam sutra već biti lakše.

Kapetan Marko Capan jučer je izvrnuo gležanj na treningu, ali je 'stisnuo zube' i počeo finale od prve minute.

- Capan je takav karakter. Kapetan, lider! Jučer je izvrtio zglob na treningu, danas je izdržao do 60. minute. Svaka mu čast, ponaša se kao pravi kapetan, kakvog Hajduk treba - pohvalio ga je Budimir.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

'Bile tiće' dočekat će ponosni Split.

- Nisam pristalica nekih dočeka kad izgubiš, ali opet, ti momci to zaslužuju. Žao mi je publike i naših navijača koji su došli u ogromnom broju. Možda smo ih malo razočarali, ali na kraju neka njihova pjesma podrške ipak nam znači. Prepoznali su trud igrača, trenera, akademije, stožera i kluba. Svima će nam sutra biti lakše - zaključio je Budimir.

