Budimir od Hrvata trpa najviše u Europi, prati ga Kramarić...

Izbornik Zlatko Dalić napokon ima slatke brige, nakon mnogo vremena. Ante Rebić napokon je ušao u golgetersku formu i zabio prve golove u Milanu. Žrtva je bio Udinese (3-2), a za dva gola Rebiću je bilo potrebno samo jedno poluvrijeme, ušao je u 46. minuti umjesto Bonaventure.

Inače umjereno-euforične talijanske tiskovine bile su prepune hvale za vinjanskog dijamanta.

"San Rebić", pisalo je u Gazzetti dello Sport. Jasno, aludirali su Talijani na San Siro, odnosno Hrvatovu sjajnu igru. Razbio je Udinese sam i zaslužio osmicu u tom listu.

Sjajan je i Ante Budimir, koji je zabio dva komada Valenciji i stigao do učinka od osam golova u LaLigi. Najbolji je hrvatski strijelac u ligama “petice”. U leđa mu gleda čak i Barcelonin strijelac Antoine Griezmann, koji je zabio sedam golova. Luka Modrić je za Real u ligi zabio tri gola i ostvario četiri asistencije.

Zanimljivo, Budimir još nema niti jedan nastup za A selekciju hrvatske nogometne reprezentacije. Ima dva nastupa za U-21, a prošle godine čak se pričalo da ga u svojim redovima želi Bosna i Hercegovina, odnosno Robert Prosinečki koji je tada bio izbornik. Budimir je rođeni Zeničanin, ali izgleda da ga zanima samo Hrvatska.

- Svjestan sam kako trenutačno imam gol više od Griezmanna i Morate, super je to osjećaj. Ali, realnost napadača su golovi, ja samo radim ono što se od mene očekuje. Ponavljam, svaki gol me veseli, ali kada uz to moja momčad osvoji i bodove, osmijeh na licu mi je ipak puno veći - javio nam se Budimir.

Dobro ide “vatrenima” i u Italiji. Mario Pašalić je za Atalantu zabio četiri gola, po dva imaju Marcelo Brozović za Inter i spomenuti Rebić za Milan, a po gol su zabili Milan Badelj i Marko Rog.

Zahuktalo se i u Njemačkoj. Andrej Kramarić je zabio pet golova, Ivan Perišić ima četiri i tri asistencije, Josip Brekalo ima dva gola i četiri asistencije, a zabio je jednom i branič Augsburga Tin Jedvaj.

U Francuskoj Ligue 1 jedan gol zabio je Duje Ćaleta-Car, a u engleskom Premiershipu Mateo Kovačić ima gol i tri asistencije u dresu Chelseaja.

Serie A

Immobile 23 gola

Ronaldo 16 golova

Lukaku 14 golova

Pašalić 4 gola, 3 asistencije

Brozović 2 gola, 5 asistencija

Rebić 2 gola

Badelj 1 gol

Rog 1 gol

Bundesliga

Werner 20 golova

Lewandowski 20 golova

Hennings 11 golova

Kramarić 5 golova

Perišić 4 gola, 3 asistencije

Brekalo 2 gola, 4 asistencije

Jedvaj 1 gol

LaLiga

Messi 14 golova

Benzema 12 golova

Suarez 11 golova

Budimir 8 golova, 1 asistencija

Modrić 3 gola, 4 asistencije

Premiership

Vardy 17 golova

Aguero 15 golova

Rashford 14 golova

Kovačić 1 gol, tri asistencije

Ligue 1

Ben Yedder 14 golova

Mbappe 13 golova

Neymar 11 golova

Duje Ćaleta-Car 1 gol