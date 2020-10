Budimir u debiju utrpao gol najskupljem golmanu svijeta

Trener mu je dao šansu u nastavku, a Ante Budimir mu se ubrzo odužio golom. Hrvatski reprezentativac prekrasno je glavom pospremio ubačaj najskupljem golmanu svijeta

<p>U utakmici 8. kola španjolskog prvenstva nogometaši <strong>Atletico Madrida </strong>pobijedili su na gostovanju kod <strong>Osasune </strong>sa 3-1 (1-0), a jedini pogodak za domaću momčad postigao je hrvatski reprezentativac <strong>Ante Budimir </strong>kojem je to bio prvi nastup u novom klubu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trening Vatrenih</strong></p><p><strong>Atletico </strong>je do vodećeg pogotka stigao u 43. minuti iz opravdano dosuđenog penala, a strijelac je bio portugalski reprezentativac <strong>Joao Felix</strong>. Isti je igrač u 48. minuti još jednom imao priliku za pogodak s bijele točke, ali je pogodio stativu. Iskupio se u 69. minuti, kad je udarcem sa 16 metara udvostručio prednost Madriđana.</p><p>Minutu prije toga trener Osasune <strong>Jagoba Arrasate </strong>u igru ubacio <strong>Antu Budimira</strong>, a hrvatski napadač mu se odužio već u 80. minuti, kad je na ubačaj Rubena Garcije glavom svladao <strong>Jana Oblaka </strong>i donio nadu domaćoj momčadi u preokret. Slovenac je najskuplji golman na svijetu i njegova tržišna vrijednost prema Transfermarktu iznosi 90 milijuna eura.</p><p>No, da do preokreta ne bi došlo pobrinuo se Urugvajac <strong>Lucas Torreira </strong>pogotkom u 88. minuti, tri minute nakon što je zamijenio dvostrukog strijelca Joaa Felixa.</p><p>Nogometaši <strong>Seville</strong>, koji su u novu sezonu Primere krenuli sa dvije pobjede, četvrtu utakmicu zaredom nisu uspjeli trijumfirati u španjolskom prvenstvu, a u 8. kolu su izgubili na gostovanju kod <strong>Athletic Bilbaa </strong>sa 2-1.</p><p>Marokanac Youssef En-Nesyri u 9. minuti zatresao je mrežu nakon dodavanja Lucasa Ocamposa i donio vodstvo Sevilli.</p><p>Hrvatski veznjak <strong>Ivan Rakitić</strong>, koji je bio u početnoj postavi gostiju, izašao je iz igre u 68. minuti i nakon toga stvari su krenule loše po Sevillu. U 76. minuti Muniain nakon kornera pogađa za 1-1, a Oihan Sancet u 86. donosi pobjedu Athleticu.</p>