Obavijesti

Sport

Komentari 1
MLADE NADE

Budimir uoči priprema za Euro U-17: 'Nitko nije bolji od nas...'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Budimir uoči priprema za Euro U-17: 'Nitko nije bolji od nas...'
Split: Navijači na tribinama prate utakmicu Hajduk - Dinamo | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Hrvatska U-17 reprezentacija odlazi na Euro u Estoniju! Prvi dvoboj protiv Belgije, a sve oči uprte u mlade talente. Budimir bez pritiska, ali s mnogo nade

Admiral

Na Europskom prvenstvu će nastupiti sedam najboljih reprezentacija, plus domaćin i plasman Hrvatske je veliki uspjeh, kazao je Marijan Budimir, izbornik hrvatske U-17 reprezentacije na početku okupljanja uoči Eura u Estoniji. Reprezentacija se okuplja danas u Zagrebu, odakle nastavlja put prema Osijeku gdje će se pripremati do četvrtka i odlaska prema Tallinnu.

Hrvatska će prvenstvo otvoriti 25. svibnja od 14:30 sati protiv Belgije u Rakvereu, tri dana poslije, 28. svibnja čeka je dvoboj protiv Estonije u Tallinnu, a 31. svibnja od 14:30 sati na rasporedu je susret sa Španjolskom u Rakvereu. U skupini B igrat će Crna Gora, Francuska, Italija i Danska. Dvije prvoplasirane momčadi izborit će plasman u polufinale. 

- Na EP-u će nastupiti sedam najboljih reprezentacija, plus domaćin. Ovo je veliki uspjeh. Idemo utakmicu po utakmicu, međutim nikome ne priznamo da su bolji od nas. Svaka ekipa ima svoje mane i vrline, dobro ćemo ih analizirati i pripremiti se - kazao je Budimir.

Istaknuo je kako nema rezultatskog pritiska.

- Već je sam plasman una Euro je uspjeh, nema imperativa. Oni su mladi, ali su nogometno školovani. Najvažnije da neki od njih dođu do A reprezentacije, a ako uz to bude uspjeh još bolje - dodao je.

POPIS:

Vratari: Lovro Lojen (Gorica), Josip Pandurić (Hajduk)

Braniči: Lovro Trupčević (Dinamo), Luka Posavec (Osijek), Filip Tolić (Karlsruhe), Filip Pavić (Bayern), Vito Sablić (Lokomotiva), Karlo Zirdum (Dinamo), Ivan Paunović (Dinamo)

Vezni: Marin Modrić (Hajduk), Matej Miličić (Dinamo), Juraj Frigan (Gorica), Dino Beader Trajanovski (Lokomotiva), Jona Benkotić (Dinamo), Rio Joka (Istra 1961)

Napadači: Luka Bartolović (Cibalia), Luka Radić (Dinamo), Nik Žužić Škafar (Istra 1961), Jakov Dedić (Osijek), Toni Ruso (Hajduk).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, još je ostalo otvoreno pitanje jednog predstavnika u Konferencijskoj ligi, kao i kluba koji ispada iz elitnog društva
Dalić objavio popis: Iz Dinama samo Livaković, iz MLS-a dva igrača! Ovo je 26 za Ameriku
KONAČNA ODLUKA

Dalić objavio popis: Iz Dinama samo Livaković, iz MLS-a dva igrača! Ovo je 26 za Ameriku

Izbornik Zlatko Dalić je javnosti u zagrebačkom pubu Pivana obznanio popis reprezentativaca koji će konkurirati za odlazak na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku te igrače na pretpozivu
VIDEO Vaha krenuo na huligane u posljednjoj utakmici karijere: Preživio sam i rat, ovo je ništa!
ŠOKANTNE SCENE

VIDEO Vaha krenuo na huligane u posljednjoj utakmici karijere: Preživio sam i rat, ovo je ništa!

Oproštaj Vahida Halilhodžića pretvorio se u kaos! Navijači prekinuli utakmicu, Vaha u suzama pokušao smiriti situaciju, no sve je otišlo u nepovrat

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026