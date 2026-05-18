Budimir uoči priprema za Euro U-17: 'Nitko nije bolji od nas...'

Na Europskom prvenstvu će nastupiti sedam najboljih reprezentacija, plus domaćin i plasman Hrvatske je veliki uspjeh, kazao je Marijan Budimir, izbornik hrvatske U-17 reprezentacije na početku okupljanja uoči Eura u Estoniji. Reprezentacija se okuplja danas u Zagrebu, odakle nastavlja put prema Osijeku gdje će se pripremati do četvrtka i odlaska prema Tallinnu.

Hrvatska će prvenstvo otvoriti 25. svibnja od 14:30 sati protiv Belgije u Rakvereu, tri dana poslije, 28. svibnja čeka je dvoboj protiv Estonije u Tallinnu, a 31. svibnja od 14:30 sati na rasporedu je susret sa Španjolskom u Rakvereu. U skupini B igrat će Crna Gora, Francuska, Italija i Danska. Dvije prvoplasirane momčadi izborit će plasman u polufinale.

- Na EP-u će nastupiti sedam najboljih reprezentacija, plus domaćin. Ovo je veliki uspjeh. Idemo utakmicu po utakmicu, međutim nikome ne priznamo da su bolji od nas. Svaka ekipa ima svoje mane i vrline, dobro ćemo ih analizirati i pripremiti se - kazao je Budimir.

Istaknuo je kako nema rezultatskog pritiska.

- Već je sam plasman una Euro je uspjeh, nema imperativa. Oni su mladi, ali su nogometno školovani. Najvažnije da neki od njih dođu do A reprezentacije, a ako uz to bude uspjeh još bolje - dodao je.

POPIS:

Vratari: Lovro Lojen (Gorica), Josip Pandurić (Hajduk)

Braniči: Lovro Trupčević (Dinamo), Luka Posavec (Osijek), Filip Tolić (Karlsruhe), Filip Pavić (Bayern), Vito Sablić (Lokomotiva), Karlo Zirdum (Dinamo), Ivan Paunović (Dinamo)

Vezni: Marin Modrić (Hajduk), Matej Miličić (Dinamo), Juraj Frigan (Gorica), Dino Beader Trajanovski (Lokomotiva), Jona Benkotić (Dinamo), Rio Joka (Istra 1961)

Napadači: Luka Bartolović (Cibalia), Luka Radić (Dinamo), Nik Žužić Škafar (Istra 1961), Jakov Dedić (Osijek), Toni Ruso (Hajduk).