Budimir: Završavam Ekonomiju, a dres s debija ide mojoj mami

Nemam neki hobi, nisam ljubitelj PlayStationa kao neki drugi nogometaši. Najdraži igrač mi je Mario Mandžukić, zatim Edin Džeko, Didier Drogba i Zlatan Ibrahimović, priča Ante Budimir, debitant s 29 godina

<p><strong>Ante Budimir i Domagoj Bradarić</strong>. Dva debitanta, dva velika dobitka za <strong>Zlatka Dalića</strong>. Asistenti u pobjedi protiv Švicarske, igrači koji su oduševili. Prošle je sezone Ante u <strong>La Ligi </strong>pokazao klasu, zabio je 13 golova za <strong>Mallorcu</strong> i itekako je zaslužio poziv i minute u "kockastom".</p><p>- Nije bilo treme prije ulaska u igru. Znao sam da ću debitirati, zbog toga sam bio smiren. Eto, na kraju je sve ispalo odlično. Asistirao sam Pašaliću za pobjednički gol i mogu biti ponosan zbog svojeg debija - rekao je jutro poslije pobjede nad Švicarskom Budimir i nastavio:</p><p>- Poseban je osjećaj igrati s veličinama poput Luke Modrića. Dosad sam ga gledao u Maksimiru i trčao za njim kad bih u Španjolskoj igrao protiv Real Madrida, a sad je on moj suigrač, traži me loptama.</p><p>Bio je to Antin debi za pamćenje, zaigrao je s brojem 14 na leđima.</p><p>- Naravno da će dres dobiti svoje posebno mjesto. Dres s debija za Hrvatsku ide mami - ponosno će Ante, koji je prije nekoliko dana, pred sami kraj prijelaznog roka otišao na posudbu u Osasunu. Prošle je sezone bio odličan, slična se i efikasna sezona od njega očekuje i u novom klubu.</p><p>Inače, Budimir je student ekonomije. Na četvrtoj je godini. U vrijeme korone je uspio riješiti dosta ispita. U slobodno vrijeme većinom čita, može ga se vidjeti s knjigama, uči za fakultet.</p><p>- Nemam neki hobi. Kad sam slobodan, onda vrijeme provodim s obitelji i prijateljima. Nisam ljubitelj PlayStationa kao neki drugi nogometaši - nasmijao se Budimir.</p><p>Ante je svojim trudom došao do dresa reprezentacije s 29 godina na leđima. Inter Zaprešić, Lokomotiva. St. Pauli, Crotone, Sampdoria, Mallorca i sad Osasuna. Sve su to klubovi čiji je dres nosio u posljednjih deset godina.</p><p>Dok je bio mlađi, uživao je u partijama četvorice napadača.</p><p>- Najdraži igrač mi je Mario Mandžukić, zatim Edin Džeko, Didier Drogba i Zlatan Ibrahimović - otkriva Budimir, koji je svojim zalaganjem i borbenošću u debiju baš podsjetio na Mandžu.</p><p>Budimir je debitirao za reprezentaciju u sličnim godinama kao i <strong>Dado Pršo</strong>. Bivši napadač Monaca je za Hrvatsku debitirao s 28 godina. </p>