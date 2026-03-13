Budistički svećenik iz Japana: Navijači Hajduka 'sredili' su mi da upoznam idola Krovinovića

Vjerojatno ste na 24sata već pročitali priču o simpatičnom budističkom svećeniku Akihisi Wadi (34), Japancu iz Yokohame koji tečno govori hrvatski jezik i već godinama dolazi na utakmice u Split. U Hajduk se zaljubio nakon što je na internetu odgledao videosnimku proslave 100. rođendana splitskoga kluba i spektakularnu bakljadu te je poželio vidjeti takve spektakularne prizore i uživo. Došao je prvi put i to je bilo to, od tada dolazi redovito, svake godine, ponekad i više puta na godinu, upoznao je brojne prijatelje među navijačima Hajduka, a jedan od njih mu je ostvario davnu želju - upoznao ga je s Filipom Krovinovićem.