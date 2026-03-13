TORCIDA YOKOHAMA PLUS+

Budistički svećenik iz Japana: Navijači Hajduka 'sredili' su mi da upoznam idola Krovinovića

Piše Tomislav Gabelić,

I Krovinovića sam iznenadio s hrvatskim jezikom i ljubavlju prema Hajduku, kaže nam budistički svećenik Akihisi Wadi, među Torcidom poznatiji kao Aki

Vjerojatno ste na 24sata već pročitali priču o simpatičnom budističkom svećeniku Akihisi Wadi (34), Japancu iz Yokohame koji tečno govori hrvatski jezik i već godinama dolazi na utakmice u Split. U Hajduk se zaljubio nakon što je na internetu odgledao videosnimku proslave 100. rođendana splitskoga kluba i spektakularnu bakljadu te je poželio vidjeti takve spektakularne prizore i uživo. Došao je prvi put i to je bilo to, od tada dolazi redovito, svake godine, ponekad i više puta na godinu, upoznao je brojne prijatelje među navijačima Hajduka, a jedan od njih mu je ostvario davnu želju - upoznao ga je s Filipom Krovinovićem.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Prije točno 19 godina ovaj je mladić ljudima punio tankove. Te cijene danas su nezamislive
POGLEDAJTE GALERIJU

Prije točno 19 godina ovaj je mladić ljudima punio tankove. Te cijene danas su nezamislive

Nogometaši Dinama sudjelovali su u promotivnoj kampanji nacionalne naftne kompanije na današnji dan 2007. na jednoj pumpi u Zagrebu. Građanima su gorivo točili Modrić, Eduardo, Pokrivač, Chago...
FOTO One su njihove najvjernije navijačice i vječna podrška. Evo koga ljube nogometaši Rijeke
KVARNERSKE WAGSICE

FOTO One su njihove najvjernije navijačice i vječna podrška. Evo koga ljube nogometaši Rijeke

Toni Fruk vraća se nakon suspenzije i igrat će protiv Osijeka. Najboljeg igrača 'bijelih' bodrit će zaručnica Karla Bobić, a na tribinama Opus Arene naći će se i ljepše polovice drugih Riječana. Evo tko su

