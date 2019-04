Budućnost bez Repeše: Dao je ostavku nakon poraza u finalu

Prema neslužbenim informacijama crnogorskih medija, Jasmin Repeša više nije trener košarkaša Budućnosti. njegova je momčad u petoj utakmici 'pregažena' u Pioniru, a u novu sezonu ABA lige Crnogorci će morati s novim trenerom.

Hrvatski strateg nije ostvario primarni cilj - osvajanje ABA lige i plasman u Euroligu te je to bio razlog da napusti mjesto trenera Budućnosti. Podsjetimo, Sat vremena prije utakmice je nekoliko najžešćih navijača crveno bijelih, kako pišu crnogorski mediji, došli na parket, igrali basket, pa onda i sjeli nekoliko metara od klupe gdje su se nalazili igrači Budućnosti. Sve to, očito, kako bi unijeli strah u njihove kosti, a to su očito i uspjeli.

Nakon nekoliko minuta zagrijavanja, ti isti navijači napali su igrače gostujuće momčadi i gađali ih sa svime što im se našlo pod rukom. Bilo je tu upaljača, kovanica, boca, a neki su čak pisali i da su bacali i cigle, no na kraju se radilo o vrećici u kojoj su se nalazile kokice.

Nakon toga, igrači Budućnosti kao da su igrali 'pod kočnicom' i nisu mogli parirati superiornijem protivniku. Nakon svih događaja Repeša je odbio dati izjavu za novinare, a nije se pojavio ni na press konferenciji.