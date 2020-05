'Budućnost turske košarke je jasnija od naše, mi smo u padu'

Hrvatski košarkaš Krunoslav Simon (34) bio je gost "digitalnih obožavatelja" turskog prvoligaša Anadolu Efesa odgovarajući na brojna pitanja navijača.

Simon je otkrio navijačima kako provodi vrijeme u izolaciji, tko mu je bio idol, voli li nogomet, te usporedio tursku i hrvatsku košarku.

Simon je naglasio kako je teško usporediti košarkašku kulturu dviju zemalja, ali i dodao kako je budućnost turske košarke jasnija od hrvatske košarke.

- Hrvatska košarka je bila vrlo napredna kad sam počeo igrati košarku. I to klubovi i igrači. Međutim, više nije tako. Turska košarka i dalje snažno napreduje. Mogu reći da je budućnost turske košarke jasnija od hrvatske košarke. Ima puno mladih talenata i oni se i dalje razvijaju. U NBA ima i puno turskih igrača, dok je hrvatska košarka u blagom padu - kazao je.

Hrvatski reprezentativac je naglasio kako nije imao nekog određenog idola.

- Međutim, ako moram odabrati jednog, onda je to Toni Kukoč. Vrlo uspješno je predstavljao našu zemlju u svakoj momčadi u kojoj je igrao.

Priznao je kako je nogomet jedna od njegovih strasti.

- Kad god pronađem slobodno vrijeme, igram nogomet. Nogomet je jedna od mojih strasti. U mladosti sam želio igrati nogomet, ali budući da nisam bio baš talentiran i nisam volio jako trčati, krenuo sam u košarku. Nakon svoje aktivne košarkaške karijere, mogu razmišljati o igranju nogometa u veteranskim momčadima - kazao je sa smiješkom.

Podijelio je i nekoliko savjeta mladim košarkašima.

- Isto kažem svakoj mladoj osobi. Prvo morate vjerovati u sebe, zatim morate voljeti igru, a potom morate naporno raditi da biste ostvarili svoj san. Samo na taj način možete biti dobar košarkaš.

Otkrio je kako je pauzu zbog koronavirusa iskoristio kako bi pročitao puno knjiga, poručivši kako bi želio ostati u klubu.

- Želim nositi Efesov dres sve dok mi to tijelo dopušta. Također, želio bih se zahvaliti svim našim navijačima na podršci tijekom cijele sezone. Nadam se da ćemo naše obožavatelje usrećiti osvajanjem Eurolige - poručio je Simon koji je u Efesu od 2017. Prije toga igrao je za Zagreb, Unicaja Malagu, Lokomotiv Kuban i Olimpiju Milano.

Tursko košarkaško prvenstvo je prije desetak dana prekinuto zbog epidemije koronavirusa i prvak neće biti proglašen, a Efes je prije prekida bio na vodećoj poziciji.

Međutim, sudbina Eurolige još nije poznata. U ponedjeljak će klubovi glasovati o nastavku sezone.

Iz turskog kluba su poručili kako su svi igrači i članovi stručnog stožera testirani i nitko nije zaražen koronavirusom.

- Nitko od igrača, trenera i članova kluba nema pozitivan test na Covid 19. Igrači su spremni za nastavak sezone u Euroliga - poručili su iz Anadolu Efesa.

Anadolu Efes is Ready to Complete the @EuroLeague Season. pic.twitter.com/ySGzXPLoKb