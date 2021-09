Je li čaša dopola puna ili je dopola prazna vječno je pitanje oko kojeg se vode rasprave optimista i pesimista, a u sličnoj dilemi su i obitelj i prijatelji Stanka Jurića, koji dvoje je li Stanko napravio pravi potez kad je prihvatio ponudu Parme koja je ispala u drugu ligu i otišao iz Hajduka koji je napokon posložio kvalitetnu momčad dostojnu borbe za trofeje.

- Kako se uzme... Otišao sam nakon Tobola, tada se to činilo kao idealno vrijeme, a sada ispada da je to ipak bio loš trenutak jer se posložila sjajna momčad koja je konkurentna i može otići do kraja. Momčad se baš idealno posložila, vjerujem da ćemo rasti iz utakmice u utakmicu i da će to biti dobro. Samo trebamo dobivati ove "male utakmice" poput Istre. To su nam uvijek bile najteže utakmice a na njima se dobiva prvenstvo. Samo da ovako nastavimo, baš sam optimističan – kazao nam je Stanko Jurić, a kad smo ga pitali kako to da i dalje govori "mi", "smo", "ćemo", "trebamo"... kao da je još uvijek na Poljudu, samo se nasmijao:

- Ma ja sam dio Hajduka zauvijek i mogu još pet godina provesti vani a o Hajduku ću i tada govoriti kao da sam i dalje dio momčadi. Uostalom, na dnevnoj bazi kontaktiram s bivšim suigračima, oružarima, fizioterapeutima...

Onda nema dileme hoćete li se vratiti jednoga dana na Poljud?

- E, to neću obećati. Svi pričaju da će se vratiti, pa se požele vratiti s 35-36 godina. Treba se vratiti dok si još u punoj snazi i formi, poput Livaje. Čovjek je zaslužio ne samo mural, nego spomenik u prirodnoj veličini. Vratio se s 28 godina, dakle u najboljim godinama, i to u momčad koja je bila na koljenima, rezultati i atmosfera oko kluba su bili katastrofalni, a on je kalibar igrača za reprezentaciju. Stvarno mu svaka čast.

Može li Hajduk biti prvak ove godine?

- Može, naravno, samo treba vjerovati. Moj Hajduk prvak HNL-a, a moja Parma prvak Serie B. Bilo bi to idealno.

Livaja vodi Hajduk, a Buffon Parmu. Kakav je legendarni golman prema vama suigračima?

- Ne možete ni zamisliti koja je to veličina, sama njegova pojava u svlačionici je nešto posebno. On nam je poput starijeg brata, priča sa svima i sve zna, pristupačan je jako, a gdje god dođemo čeka ga 200-300 navijača ispred hotela. Kad smo bili na pripremama nije mogao ni izaći van iz hotela. Ali to je dobro za nas ostale, mi možemo u miru šetati, ha, ha, ha...

Je li znao Buffon otkud dolaziš?

- Je, zna i za Hajduk, i za Split, igrao je na Poljudu s reprezentacijom, a dobro zna i Marija Stanića, Igora Tudora, koji mu je bio ne samo suigrač nego i trener do nedavno...

Kako ide prilagodba na novu sredinu?

- Odlično, jezik sam brzo pohvatao, već se mogu sporazumjeti i za par mjeseci ću moći i pričati. Grad je fenomenalan, o hrani ne treba ni trošiti riječi. Pogotovo Parmezan, iako ga ne smijemo puno jesti... A što se tiče terena, na pripremama sam igrao odlično, nedavno smo nešto malo mijenjali pozicije i nisam odigrao nešto ekstra u prva dva kola, ali ide na bolje, eto, u trećem kolu sam zabio i prvi gol u službenoj utakmici.

Kako to da ste izabrali klub iz Serie B?

- Kao prvo ja sam uvijek govorio da ne želim odlaziti iz Hajduka, ali ako je to interes kluba, onda pristajem. Imao sam ponuda i od drugih klubova, nekih i iz Serie A, ali mene se nije puno pitalo, Parma je najviše ponudila Hajduku i to je za mene bilo to. Na koncu je ispao dobar potez, ispalo je najbolje i za mene, i za Hajduka, jer Parma je veliki klub.

Koji je cilj Parme, povratak u Serie A?

- Predsjednik je napravio veliki rez, promijenio je struku, doveo mnoge nove igrače, sad su tu trojica - četvorica igrača koji vrijede po 20 milijuna eura. U rujnu prošle godine, kad su svi bili opterećeni krizom zbog pandemije, on je uložio 98 milijuna eura u momčad, koja je na koncu ispala iz lige. Sada je opet dosta ulagao, imamo najskuplju momčad lige i svi vjerujemo da ćemo se već ove sezone vratiti u elitno društvo. Serie A nije samo imperativ, to je pitanje života i smrti.

Imate dosta mladih igrača u momčadi?

- Svega je nekoliko iskusnijih, svi ostali su mladi i perspektivni. Predsjednik je doveo trenera Enza Marescu, koji je bio poznat i kao igrač, i slaže momčad koja će se ekspresno vratiti u Serie A, ali i tamo zadržati. On vidi Parmu kao stabilnog prvoligaša na duže staze, i od tog plana neće odustati.