Buffon: Real je bolji od Juvea! Ronaldo? Skroz smrtonosan...

Prošlo je 300 dana od teškog poraza Juventusa u finalu Lige prvaka. Real Madrid nošen briljantnim Cristianom Ronaldom trpao je mrežu torinskog sastava, završilo je 4-1 u Cardiffu.

Ponovno će ova dva velikana odmjeriti snage u četvrtfinalu, domaćin je Juventus, prva utakmica se igra u utorak od 20 i 45 u Torinu.

Za kapetana 'stare dame' Gigija Buffona ovo je vrlo vjerojatno posljednja šansa da osvoji natjecanje za kojim žudi. Talijanski golman dvaput je gubio u finalima pa bi u 40. godini ispadanje u četvrtfinalu ugasilo veliki san.

- Znam, znam, sve... Sada imam 40 godina, nisam se toliko promijenio, nadam se da će sve biti drugačije ovaj put i da će to promijeniti sve ono što se dogodilo u Cardiffu - rekao je Buffon na početku razgovora za Marcu.

'Real je bolji od Juvea'

Juventusa muče finala, u zadnje tri godine dva su izgubili. Barca i Real Madrid bili su fatalni, no iste te protivnike u istom vremenskom razdoblju izbacivali su u nokaut fazi.

- Nema objašnjenja, volio bih da smo dobili finale. Pobjeđujemo kada se igra na 180 minuta, gubimo u 90. Teško je pronaći objašnjenje, ali znamo kako igrati protiv momčadi na ovom nivou. No, ne igramo isto kada je utakmica u 90 minuta i kada se igraju dvije utakmice - priča Buffon.

Za njega su neke stvari vrlo jasne.

- Tada je u finalu pobijedila bolja momčad. Kako bi dostigli ravnotežu, moramo iskoristiti naše kvalitete. Ipak, nismo mi bili toliko loši da onako uvjerljivo izgubimo. Sreća vam se nasmiješi ili ne. Nama tada nije pomogla - počeo je Gigi pa nastavio:

- Real Madrid je bolji od Juventusa. Ne kažem to ja, nego povijest, osvojeni trofeji i brojke. I prije sam mislio da je osvajanje Lige prvaka san koji je teško ostvariti. Možemo igrati protiv Reala, ali oni su kroz povijesti pokazali, kao i posljednje godine, da imaju nešto posebno, drugačije - smatra Buffon.

Što to znači da je Real drugačiji od drugih?

- Pa, to je najbolja momčad na svijetu do sada. Sumnja li netko u to? Osvojili su tri Lige prvaka u zadnje četiri godine. To sve govori. Real je broj jedan i to nitko ne može osporiti.

'Divim se Ronaldu'

Za Buffona to ne znači da je Real nesavladiv.

- Ma ne, niti jedna momčad nije takva, ali ih je vrlo komplicirano dobiti. Možda su favoriti, ali šanse su 50:50. Moramo biti ambiciozni, postoji povijest i sadašnjost, no Juve je isto tako velika momčad koja zna kako osvajati trofeje - smatra kapetan talijanskog prvaka.

Na kraju, pričao je o Cristianu Ronaldu, službeno najboljem igraču svijeta.

- Imam neograničeno divljenje prema njemu. On je stalno sve bolji. Divim mu se zato što je osoba koja zna što želi i pragmatičan je. Pokazao je da je i inteligentan. Promijenio je poziciju, troši manje energije nego prije, ali je smrtonosan. Kada je pred golom pravi je ubojica. To sam vidio samo kod Davida Trezegueta. Imao sam sreću da igram protiv Brazilca Ronalda, protiv Ibrahimovića, no Cristiano Ronaldo skida rekord za rekordom i ima moje puno divljenje - završio je golman Juvea.