Buffon: Samo bi životinja za ovo sudila penal u 93. minuti

Dobro je, život ide dalje. Ponosan sam na to kako smo odigrali, napravili smo nešto za što nitko nije mislio da je moguće, rekao je Gigi Buffon.

Nije golman Juventusa dočekao kraj utakmice na Bernabeuu, dobio je izravni crveni karton zbog žestokog protesta prema Englezu Mikeu Oliveru, nakon što je ovaj sudio kontroverzni penal za Real u 93. minuti.

Vazquez had barely even hit the ground before the penalty was called. This is all scripted for one team. RM are coasting their way to another CL and the sooner we accept it the better. pic.twitter.com/EJSWFT1DkL