Bugarski 'playboy' sudit će Dinamo - Thun. Bio je i u HNL-u, žestoko je oštetio Goricu...

Nakon 1-1 u Švicarskoj, Dinamo na svom terenu lovi treće pretkolo Lige prvaka. Hrvatski prvak će u utorak od 20 sati na Maksimiru ugostiti Thun u uzvratnoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka, a susret će suditi bugarski sudac Radoslav Gidženov (35).

Hrvatska javnost pamti ga kao prvog stranog suca koji je sudio u HNL-u, i to prije četiri godine, nakon što su Hrvatski nogometni savez i Bugarski nogometni savez dogovorili sudačku razmjenu. Sudio je tek jednu utakmicu u kojoj je teško oštetio Goricu protiv Varaždina.

Razmjena sudaca u HNL-u, pravdu na utakmici između Varaždina i Gorice dijeli bugarska sudačka trojka | Foto: Marko Jurinec/PIXSELL

U izvješću Sudačke komisije tada je, u osvrtu na suđenje u osmom kolu HNL-a, pisalo:

- 5. minuta: Neispravna procjena suca utakmice u interpretaciji Pravila XIV - Kazneni udarac. Incident u kojem branič Varaždina unutar vlastita kaznena prostora “povlači za ruku suparnika” smjernicama PNI-e smatra se prekršajem disciplinski kažnjivom opomenom. Uzimajući u razmatranje da branič kontinuirano, nedozvoljeno povlači suparnika, KNS HNS-a očekuje obaveznu intervenciju VAR suca slijedom jasnog i očitog propusta interpretacije suca utakmice.

Niti Rijeci nije ostao u lijepom sjećanju. Prošle sezone isključio je Niku Jankovića u porazu od Noaha (1-0) u prvom kolu Konferencijske lige. U Bugarskoj ga nazivaju i "playboyem" zbog toga što veliku pozornost posvećuje izgledu i modi, što često pokazuje i na društvenim mrežama. U vezi je s modelom Theodorom Beatrice.