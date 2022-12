Bukvić najavio meč nokautera: Naučio sam da ćelavce iz ATT-a treba udariti tako da ne ustaju

Foto: PIXSELL/FNC

Mislim da imam najviše nastupa u FNC-u pa ako nekad bude Hall od fame organizacije tamo svakako očekujem svoju sliku, rekao nam je sa smiješkom na licu Đorđe Bukvić (23, 4-2), borac iz srpskog Unity Fight Teama koji 23. prosinca ponovno dolazi u kavez Fight Nation Championshipa. Nakon pobjede protiv Ahmeta Rasima Pale (32, 2-2) u rujnu u Puli, borac iz Vrbasa nije dugo čekao na novi meč. Mnogi su se nadali da će ga vidjeti u kavezu protiv Patrika Čelića (22, 5-1). POGLEDAJTE VIDEO: Đorđe Bukvić - Patrik? Trebao sam protivnika za Pulu. Prozvao sam ga sportski, on mi nije dao baš lijep odgovor, a ako ste očekivali sad neki trash talk da ću mu otkinuti glavu, to nećete čuti od mene. Pobijedio sam u Puli, od Patrika ni traga ni glasa, a Jakob se javio na pravu lokaciju pa se vidimo - objasnio je Đorđe. Tako će se s druge strane u meču velter kategorije (-77 kg) naći Jakob Kosić (29, 2-2), timski kolega Patrika Čelića i borac kojeg nismo vidjeli godinu i pol u kavezu. Doduše, bio je u kutu Pleuratu Smajliju (33, 3-3) koji je sudačkom odlukom na koju su neki imali što za reći slavio upravo protiv Bukvića na FNC 5 priredbi u Zaboku. Tako Bukvić nastavlja put s 'ćelavcima iz American Top Teama'. Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL - Ne bi protivnike baš nazvao ćelavcima iz ATT-a, ali ako vi tako kažete, naučio sam da ćelavce trebate tako jako udariti da oni ne ustaju pa da suci ne donose neke odluke koje nisu baš najbolje - kaže nam Đorđe pa nastavlja o Jakobu: - Jakob je dobar, atraktivan borac. To što je bio Smajliju u kutu me ne dira, ali u dubini će me sigurno malo motivirati ako Smajli bude tamo. Možete očekivati najbolji nokaut 2022. godine. Dva vlasnika titule nokauta godine u kavezu FNC-a zasigurno su spremili pravi 'vatromet'. Dok Jakob neće imati 'problema' s frizurom, Bukvić je poznat po tome da mijenja stajling. Što je spremio za ovaj put? - Posljednji put kad sam imao bradu i kosu jedna je djevojka pokušala ući u kavez koliko joj se to svidjelo. Ovaj put je tu i kosa i brada, sad hoće li netko uskočiti, vidjet ćemo - zaključio je.