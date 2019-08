Burić: Akcije su nam školske i izvanredne, nedostaje samo gol

Hajduk je u Koprivnici iskočio iz pobjedničkih tračnica. Dojam s tri startne pobjede Splićani su pokvarili porazom u Koprivnici kod Slaven Belupa, pa će priliku da se vrate imati u nedjelju kada će na Poljudu (18 sati) gostovati Gorica.

- Iskoristili smo tjedan i puno razgovarali jer imali smo dosta stvari koje smo trebali duboko analizirati. Stvarali smo jako puno situacija za gol, ali problem je bio što nismo dali nijedan. Upravo smo na tim elementima radili kroz tjedan kako bi igrači dobili sigurnosti na realizaciji - uvodno je započeo Damir Burić konferenciju za medije.

Posavec i Čolina opet s momčadi

- Moram reći da je bilo nesretnih okolnosti, ali mi moramo poći od nas kako bismo te prilike pretvarali u golove. Razočarani smo jako, dogodio se taj poraz, ne znam ni sam kako, ali moramo ga zaboraviti. U nedjelju imamo utakmicu, htjeli smo da dođe i prije kako bismo pokazali da smo nešto naučili.

Buriću će nedostajati ozlijeđeni Vučur i Jurić te suspendirani Simić. U konkurenciju bi mogli Posavec i Čolina koji opet treniraju s momčadi.

- Podigli smo intenzitet kod Posavca, dobro se osjeća, radio je s momčadi i nadam se da ćemo na današnjem i sutrašnjem treningu znati 100 posto je li to to. Čolina je odradio jako dobar trening, nadam se da će produžiti taj kontinuitet i da će biti spreman.

Splićani prošle sezone u četiri utakmice nisu pobijedili Goricu, izgubili su dvaput, a ta, lani, hit-momčad ni ove sezone ne izgleda ništa slabije, dapače...

- To samo govori o njoj. Radi se o kvalitetnom protivniku, naravno da mi imamo plan, totalno smo fokusirani na sebe. Naša je želja pokazati ono što znamo, lice iz prošlih utakmica, a to je agresivan i dominantan Hajduk koji je stvarao puno šansi i davao golove. Ako tako bude u nedjelju, onda se veselim utakmici - napominje Burić.

Bogatstvo koje treba iskoristiti

- Gorica ima više igrača u napadu koji su opasni, od Lovrića, Ndiayea, Miye... U stanju su s jednim dodavanjem izbaciti cijelu obranu, što su osjetili Rijeka i Osijek. Tu moramo parirati, biti oprezni, ali i mi smo opasni, jako, jako, jako što se tiče kreiranja akcija. To su školske akcije, izvanredno izvedene, imamo totalan plan izlaska, nije to samo presing. Mi ne volimo igrati puno u širinu, cilj je gol i to po mogućnosti kratkim i brzim putem dok obrana nije organizirana.

Organiziranija bi trebala biti Hajdukova akademija s novim voditeljem Borom Primorcem.

- Lijepa vijest za navijače, da se vratila legenda, veliki igrač i prije svega trener koji je godinama bio suradnik jednom od najboljih, Wengeru. Njegovo znanje i iskustvo za Hajduk je bogatstvo koje treba iskoristiti. Želim mu puno sreće i svi smo sretni što je tu - završio je Hajdukov trener.