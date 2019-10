Burić: Kritike me jačaju, znam iz kojeg kantuna taj vitar puše

Statistika kaže da je Hajduk u pet domaćih ogleda osvojio maksimalnih 15 bodova, dok su na gostovanjima od mogućih 15 osvojili svega pet, tri protiv slabašnog Varaždina te po bod na Rujevici i Aldu Drosini.

S obzirom na to da u subotu u 15 sati na Poljud stiže Varaždin, jasno je da trener Damir Burić najavljuje pobjedu i produženje niza slavlja u domaćim utakmicama na šest pobjeda, čime bi se izjednačio sa Stankom Poklepovićem i Lukom Bonačićem, koji su startali u prvenstvo s po šest domaćih pobjeda.

- Za mene je to usputna priča, a mene usputne priče ne interesiraju, samo me interesira moja momčad, to što smo prvi na ljestvici i da se zadržimo tu gdje jesmo što duže, kazao je trener Hajduka Damir Burić.

Kakav je zdravstveni bilten?

- Igrači su zdravi i spremni, očekujem da ćemo se sutra pojaviti u najjačem sastavu.

Bulos?

- Doveli smo ga do toga da je spreman za 15 minuta, bit će na klupi i vidjet ćemo kako će se razvijati situacija.

Koliko vas je poremetilo prebacivanje utakmice za dan ranije?

- Nas nije poremetilo nimalo, jedino je možda poremetilo naše navijače koji moraju organizirati dolazak u Split.

U prvom dijelu jedino ste Varaždin dobili u gostima, logično je za očekivati da ih dobijete i kod kuće?

- Logično je, ali liga je jaka, izjednačena, mnoge momčadi investiraju u igrače, u trenere, i favoriti ponekad gube. Očekuje nas teška utakmica, protiv Dinama su Varaždinci pokazali da mogu iznenaditi favorita. Mi se moramo nositi sa situacijom da smo mi prvi, da smo mi ti koje se lovi... Uglavnom smo gledali vrh ljestvice odozdo, sad smo mi gore, i momci se moraju naučiti nositi s tim pritiskom. Ova utakmica je prilika da pokažemo dominaciju, koncentraciju i realizaciju.

U Petrinji ste bili blago nezadovoljni, u Puli ste bili jako nezadovoljni... Čime ste bili nezadovoljni i što ste popravili kroz tjedan?

- Kad stojiš pred kamerama u Puli i primaš uvrede domaćih navijača s tribina, nije ti ni lijepo, ni ugodno, pa uđeš u intervju malo ljut. Koristim priliku ispričati se televiziji i novinarima. Mi smo igrali utakmicu koja je išla nama niz vodu, nismo blistali, ali smo dominirali i kontrolirali je. Iz naivnosti, a to me posebno ljuti jer smo bili naivni i protiv Rijeke kad smo primili gol iz brzog auta, opet smo primili gol. Nismo bili koncentrirani, nismo se organizirali i kontrolirali što se događa na terenu i primili smo gol s igračem manje, nismo ispratili akciju do kraja. Doveli smo se u situaciju da smo digli protivnika i sebe uveli u nervozu. To su loše stvari koje moramo ispraviti, moramo se bolje organizirati. Nismo mi bili "wow", ali ni Istra do gola nije stvorila nijednu pravu priliku. Raduje me što je momčad uvidjela pogreške, što je bilo dosta samokritike, i ta njihova reakcija mi daje snagu.

Koliko ste se izolirali od euforije i od depresije koji se mijenja iz tjedna u tjedan, u zavisnosti od rezultata?

- Imam nevjerojatno puno iskustva i mene kritike jačaju, pogotovo što znam "iz kojeg kantuna vitar puše". Situacija u klubu je odlična, svi, od čistačice do predsjednika isijavaju 'hajdučkim duhom' i mi to moramo prezentirati na terenu iz utakmice u utakmicu. A to što to nekome ne paše, ja mu ne mogu pomoći. Mi smo prvi i bit ćemo još prvi...

Kako ste doživjeli podršku koju vam je prije par dana dao predsjednik Brbić?

- Ja tu podršku osjećam unutar kluba svakodnevno, od igrača, preko suradnika, i to mi je i satisfakcija i poticaj. Kad je ne budem osjećao...

Hajduku bi bilo puno ljepše pobjedom i ostankom na vrhu ljestvice otići na Brač na mini pripreme u reprezentativnoj pauzi.

- To je naš test, naša očekivanja su takva, mi moramo svaku utakmicu pokušati pobijediti, pa i ove s, pod navodnicima, lakšim protivnicima. Iako je po meni Varaždin pokazao koliko je motoričan, koliko trener Perković radi jako dobar posao,i zbog svega toga nas čeka zahtjevna utakmica i ispit zrelosti. Da vidim koliko smo mi odmakli. Bit će zanimljivo, pokazali smo na dosta utakmica dominaciju i kontrolu. Mini pripreme nas vesele, Postire su uvijek bile baza Hajduka, uvijek smo tamo punili baterije, znamo što nas čeka zbog toga što nas domaćini uvijek objeručke prihvaćaju, da su tamo jako kvalitetni tereni, i da smo uvijek odradili dobar posao. Vjerujem da će tako biti i ovoga puta.