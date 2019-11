Burić: Ne znam je li mi pozicija sigurna! Razočarani smo svi...

Identične greške s naše strane. Gorica je opet pokazala koliko je dobra u realizaciji. Mi moramo brzo učiti. Imali smo priliku povesti, da mi dominiramo, ali mi opet ne znamo iskoristit svoje situacije. Ni iz prekida, ni iz igre, rekao je Damir Burić nakon novog kiksa protiv Gorice.

- Drugo poluvrijeme bilo je otvoreno, ali šanse moraš iskoristiti ako želiš pobijediti. Mi nakon prve utakmice nismo ništa naučili.

- Zašto kasne izmjene? Mislio sam da ćemo povesti, momčad mi je izgledala dobro... Neke stvari nisu išle nama u korist, nevjerojatne greške smo radili.

Burić nije htio tražiti alibije u mogućem zaleđu Suka:

- Nisam mogao vidjeti zaleđe, to će se na TV-u vidjeti, ali mi imamo identičnu situaciju u zadnjoj minuti, a ne možemo ubaciti loptu u mrežu. Nismo naučili iz naših grešaka, radili smo iste kao u srijedu, moramo brzo učiti.

Kako prekinuti taj loš niz gostovanja?

- Stalno razgovaramo, tražimo recept, danas smo mogli korigirati neke stvari i ne preostaje nam drugo nego raditi i analizirati, brzo učiti.

Dotakao se Burić i svog mogućeg otkaza:

- Za to su zaduženi sportski direktor i predsjednik, oni će odlučiti hoćemo li se sastajati ili nećemo.

Igrači su nakon utakmice otišli pozdraviti Torcidu i zadržali su se 5-6 minuta, navijači ih nisu lijepo ispratili.

- Razočarani smo svi, igrači, stožer, navijači... Očekivanja su velika, treba se svaku utakmicu biti u vrhu, pobjeđivati, to nismo napravili i to je to.

A je li vaša pozicija sigurna?

- Ja ne znam je li moja pozicija sigurna, to je pitanje za sportskog direktora i predsjednika. Ja volim momčad i klub i dat ću sve od sebe do zadnjeg dana da pobijedimo.

'Burić je postavio radničku momčad'

Trener Gorice Sergej Jakirović blistao je od sreće nakon pobjede svoje momčadi protiv Hajduka (2-1).

- Puno tempa, dinamike, duela. Stvorili smo puno više prilika nego u srijedu. Pa ovo je bila europska utakmica! Što radi ovaj naš Lovrić, to je nešto nemoguće - kazao je Jakirović pa dodao:

- Energetski smo bili bolji od Hajduka, puno više prilika smo stvorili. Ne pamtim kad je netko u sedam dana izvukao ovako tri teške utakmice.

Damir Burić iznenadio je postavom. U vrh napada iznenađujuće je postavio veznjaka Stanka Jurića.

- Kad sam dobio postavu u ruke vidio sam da su samo došli ne izgubiti. Postavio je na teren radnu momčad, a ja sam očekivao Nejašmića, Jradija... - prokomentirao je Jakirović.

'Računao sam da će Hajduk pasti'

Hajdukovi igrači bili su umorni nakon kup-utakmice u srijedu.

- Računao sam da će pasti nakon 70. minute i zato sam tražio od igrača da još stisnu pred kraj utakmice. Prezentirali smo vrhunsku kondiciju - rekao je trener Gorice.

Dojam je da je Nizozemac Joey Suk pobjednički gol postigao iz čistog zaleđa, ali Jakirović se nije htio upuštati u analize.

- Ne mogu komentirati situaciju kod Sukovog gola, predaleko mi je to bilo.

- Znamo gdje smo griješili prošle sezone. Ako do kraja polusezone uspijemo uzeti svih 12 bodova... Bio bi to lijep zbroj. Zec je u šumi - primirio je euforiju Sergej Jakirović.