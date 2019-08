Burić: Suđenje? Sve ste vidjeli; Jakirović: Pa ono je bio penal...

Hvala gledateljima što su došli u ovako velikom broju a igračima na dobro odigranoj utakmici protiv jako teškog protivnika. Sve u svemu možemo biti zadovoljni dobrom i zanimljivom utakmicom. Drago mi je da se Jairu i Juranoviću vratilo uloženi rad i trud, rekao je Damir Burić.

Hajduk je u 5. kolu HNL-a dobio Goricu na Poljudu 3-0, prvi put slavio je protiv tog kluba u petoj utakmici.

- Nakon Koprivnice rekao sam momcima da samo nastave raditi, nastave se boriti, i to im se danas isplatilo. Kad odigraš ovako, sa znanjem, kvalitetom, igrom, ne treba ti ni sreća. Jako mi je drago za Jaira, veselim se Juri koji je imao teško razdoblje iza sebe, jer on uvijek misli na momčad... Rad, volja, želja je presudila da naša kvaliteta danas dođe do izražaja - dodao je trener Hajduka.

Što je bio ključ pobjede?

- Gorica je jedna jako ozbiljna i neugodna momčad, teško im je parirati u duelima, pogotovo u zraku, kad ih vidite koliki su i koliko su snažni, no unatoč tome mi smo se dobro nosili s njima.

Dojam je da vaši igrači nisu uzvraćali na grubosti igrača Gorice, nego su pokušavali igrati.

- A sve ste vidjeli, Eduoka udare, sudac svira prekršaj, igrač Gorice mu nešto prigovara, Eduok se okrene od njega i dobije žuti karton. No ne želim o suđenju, želim se koncentrirati samo na igru, mi smo od prve minute pokušavali igrati, željeli smo se što prije dignuti, odigrati, zabiti gol... Naši navijači danas su vidjeli momčad koja je htjela igrati i koja je zasluženo dobila utakmicu. Imali smo problema što se tiče golmana i krila, sve smo kompenzirali, vidjeli ste danas i debitanta Vuškovića koji je nagrađen za svoj rad, bilo je još lijepih stvari....

Možete li dobiti Osijek i dočekati Dinamo na Poljudu na prvom mjestu?

- Naš fokus je Osijek, put, logistika, neke stvari smo već odradili. Ništa ne prepuštamo slučaju, želimo biti optimalni, pripremljeni...

Što je s Posavcem i Dukom?

- Duka je imao upalu lakta, nije bio u stanju braniti, boljelo ga je, ni injekcije nisu pomogle. Posavec i dalje ima problema, odradi dio treninga, ali ne može kompletne vježbe. Ne znamo koliko ćemo ga još čekati...

Jakirović: 15. minuta bila je prijelomna

Sergej Jakirović, trener Gorice, vratio se na spornu situaciju s početka utakmice.

- Čestitam Hajduku na pobjedi, po meni je prijelomni trenutak bila 15. minuta, nije nam sviran penal na Dvornekoviću. Ne znam što će pokazati analiza, ali po meni je to bio penal. Poslije je bilo puno nervoze, Hajduk nam je dobro parirao agresivnošću i čvrstinom. Drugi gol i isključenje su prelomili utakmicu do kraja i na kraju je pobjeda Hajduka zaslužena - rekao je Jakirović.

Nakon utakmice zadržali ste se s Dolčekom u razgovoru, što vam je rekao?

- Ja sam njemu čestitao na pobjedi, on je odličan igrač i rekao mi je: "Treneru, mi smo ovakvo suđenje imali u Koprivnici".

Kako komentirate suđenje?

- Sudac je zauzeo jedan kriterij, ali ja volim čvrst nogomet, rame u rame, prsa u prsa...

Kahlina: Da je sudac sudio penal...

Golman Gorice Kristijan Kahlina kaže kako su oni sami krivi za poraz. Ali...

- Pitanje je je li bio penal kod 0-0, da ga je sudac sudio i da smo mi zabili, bila bi to posve drugačija utakmica. Ovako je sve pripalo Hajduku, i dominacija i prigode, i golovi... Čestitram im, i veće su momčadi gubile ovdje, i sa više golova razlike... Odigrali smo tako kako smo odigrali, nije samo sudac kriv, i mi smo krivi za ovaj poraz... Hajduk nam se osvetio za sve ono iz prošle sezone. Možda smo se s igračem manje previše okuražili i otvorili, oni su iskoristili naše nedostatke i zabijali golove. Ništa, idemo dalje uzdignutih glava.

Igrali ste s momčadima iz vrha, kako biste ih rangirali po snazi?

- Iskreno, Dinamo je za dva koplja iznad svih, igra im praktično druga momčad, ali sve su to automatizmi, uigrane akcije koje je teško hvatati. I Hajduk je to danas prikazao, nije to da nešto stihijski rade, vidi se trenerova ruka. Ne bih uspoređivao, ali mi smo pokazali da se možemo nositi sa svima osim Dinamomm, jer ih još nismo dobili.

Atmosfera?

- Prekrasno je za Hajduk i hrvatski nogomet da imamo sve više navijača, i naši navijači su bili danas pa i njih pohvaljujem.

Jairo: Želim zabiti više golova nego lani

Jairo je bio igrač utakmice, zabio je Brazilac dva gola, njegova prva dva ove sezone.

- Znali smo da nas čeka teška utakmica, bili smo fokusirani još i više nakon poraza u Koprivnici. Danas smo pokazali da smo u dobroj formi i da u Koprivnici nismo imali sreće. Igrali smo dobro, zasluženo pobijedili, to je najvažnije.

Gorica?

- Protiv njih je uvijek teško igrati. Dobro se brane, jaki su, puni samopouzdanja nakon pobjede protiv Rijeke, ali u našim glavama samo je pobjeda bila cilj.

Napokon ste zabili prve golove u ovoj sezoni.

- Šest utakmica nisam zabio, ali nikad nisam prestao naporno raditi i nisam izgubio vjeru u sebe. Moram zahvaliti i treneru i suigračima koji su mi bili potpora, zato su mi današnji golovi još draži.

Osjećate li olakšanje nakon golova?

- Naravno, golovi uvijek pomažu i dižu samopouzdanje.

Kako je igrati s Eduokom?

- Vrlo dobro. Kao što vidite on može zabiti, driblati, asistirati. Lijepo je što ga je Hajduk doveo. Uvijek je dobro kada dođe novi igrač i pomogne nam dobrim igrama.

Eduok je obećao 18 golova ove sezone. Koji je vaš cilj?

- Ne volim govoriti o tome, to je moja stvar. Mogu reći da želim zabiti više nego lani. Prošle sezone sam zabio 13 golova, ove mi je cilj više od toga.