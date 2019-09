Burićevih deset, a za preostalo mjesto konkuriraju svi ostali...

Napokon zdravi i kompletni, napokon imamo komfornu situaciju, i sada to samo moramo pretočiti u igru i bodove - kazao je uoči Intera trener Hajduka Damir Burić, koji u osam prethodnih prvenstvenih utakmica nijednom nije imao na raspolaganju sve igrače niti je na teren uspio izvesti istu postavu.

Manjim dijelom zbog zdravstvenog stanja i forme igrača, a većim zbog neobično velikog broja žutih kartona, zbog kojih su u osam odigranih kola već morali pauzirati oba stopera Simić i Ismajli, najbolji igrač i strijelac iz prošle sezone Mijo Caktaš i prinova Samuel Eduok!?

Na popis slobodno možemo dodati i Basela Jradija koji je ''pocrvenio'' u derbiju zbog dva žuta kartona, od kojih je prvi dobio za navodno simuliranje, iako su i sudački eksperti potvrdili kako je bila riječ o čistom kaznenom udarcu. Statistika kaže kako u osam prvenstvenih kola Hajduk nije odigrao nijednu utakmicu bez barem dva žuta kartona, a rekordna je bila ona u Koprivnici, gdje je Matoc podijelio pet žutih i jedan crveni karton igračima Hajduka.

Bilo kako bilo, ako se nešto značajno ne promijeni u zadnji čas,, 22 zdrava i spremna igrača, od kojih po svom nahođenju može probrati jedanaestoricu najboljih. Sudeći po onome što smo do sada vidjeli, na golu bi trebao stajati Posavec, u zadnjoj liniji Juranović, Simić, Ismajli i Čolina, ispred njih Bradarić i Nejašmić, na bokovima Jairo i Jradi, između njih Caktaš, a za zadnje mjesto u postavi konkuriraju gotovo svi ostali. U zavisnosti hoće li se i koliko oporaviti Eduok ili Burić posegnuti za nekim taktičkim iznenađenjem, u postavu bi mogli pouzdani Stanko Jurić, junak s Rujevice Tonio Teklić, upotrebljivi Ivan Dolček, ali i Jakoliš, Delić, Bulos...

Namjerno smo izostavili ime Hamze Barryja, ne zbog toga što on neće sigurno nastupiti, koliko zbog nejasne situacije oko produženja njegovog ugovora. Kako sada stvari stoje, Hajduk još uvijek neće posegnuti za prinudnim ''hlađenjem'' na klupi ili tribinama, no nije isključeno ni da se to prije ili kasnije i dogodi. Hamza bi želio u inozemstvo, Hajduk nema ništa protiv, no prave ponude koja bi zadovoljila financijske apetite obiju strane nema, a čelnici Hajduka ne žele se dovesti u situaciju da im igrač za koga su platili odštetu i na kome su planirali zaraditi, ode besplatno.

Pred Hajdukom je niz od pet utakmica s na papiru lakšim suparnicima, s momčadima iz donjeg djela ljestvice. Inter, Varaždin i Slaven Belupo na Poljudu, Istra i Lokomotiva u gostima, raspored su koji sugerira borbu za maksimalan bodovni učinak, pogotovo što će u međuvremenu biti i reprezentativna stanka u kojoj će se momčad dodatno osvježiti na mini pripremama u Postirama na otoku Braču, sve kako bi što spremnije dočekala niz težih utakmica, u kojem će Hajduk Gorici i Dinamu u goste, dok će Osijeka i Rijeku dočekati na Poljudu. Raspored je povoljan, momčad kompletna, zdrava i spremna, konkurenti su kiksali, ispunjeni su dakle svi preduvjeti da Hajduk i dalje ostane na vrhu ljestvice. Još ako ih zaobiđu ozljede i kartoni...

- Kad vidim kako igrači rade, kako se momčad diže fizički, kako smo u stanju mijenjati sustave, sve mi je to potvrda da smo na pravom putu, a to mi daje sigurnost i satisfakciju. Molim Boga samo da se tako nastavi – zaključio je Burić.