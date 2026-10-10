Cabello otkrio ključ istarskog trijumfa: 'Sjajan mentalitet!' Bessone: Ma oni su nas ubili...

Noći istarske zovu me i prate gdje god krenem ja, pjesme daleke još u meni žive ko nekada, grmjelo je prvi put ove sezone izvan stadiona Aldo Drosina jer su nogometaši Istre 1961 pobijedili Osijek 3-1 preokretom pred 6000 navijača na Opus Areni, na krilima raspoloženog Nika Škafar-Žužića i Dukana Ahmetija, ali i uz fenomenalan gol i Antonija Maurića.

POGLEDAJTE GOLOVE:

Pokretanje videa... VIDEO Golovi na utakmici Osijek - Istra 1961 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Osjećaj je jako lijep zabiti za 2-1. Drago mi je što sam pomogao momčadi, odigrali smo odličnu utakmicu. Iako smo dobili gol na početku, nismo pali, nastavili smo napadati, stvarati šanse i dobro se branili. Zasluženo smo pobijedili. Ova tri boda će nam puno značiti, ovo je jako teško gostovanje, dići ćemo se, bit će dobra atmosfera - rekao je mladi Škafar-Žužić.

Trener najmlađe momčadi lige Javier Cabello je poručio:

- Napravili smo odličan posao, vidio sam dosta pozitivnih stvari. Gubili smo od druge minute i vratili se, ova momčad ima sjajan mentalitet. U drugo smo poluvrijeme izašli s ciljem da pobijedimo. Bili smo organizirani u obrani, protivniku nismo dozvolili prilike, i cilj nam je bio ne dati im da nam nametnu ritam. U prvom dijelu je ponekad Osijek bio bolji, ali smo tad uspjeli izdržati. Odlično radimo na treninzima i to je ključ, a i zamjene su unijele dodatnu energiju i napravile odličan posao.

Osijek i Istra sastali se u 9. kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Njegov kolega Federico Bessone nije tako zamišljao otvoriti niz od tri domaće utakmice.

- Počeli smo dobro, da je Leon zabio jednu od dvije šanse za 2-0, vjerujem da bi utakmica drugačije završila. Ali nakon što su zabili fantastični gol, oni su bili bolji, a mi stalno kasnili. Istra je zasluženo pobijedila. Ne bih htio tražiti alibije, ali reprezentativna stanka nam nije pomogla jer smo imali devetoricu u reprezentacijama, većinu i standardnih. Vidjelo se da nam fali energije, a oni su nas ubili. Naučit ćemo nešto iz ovog poraza. Ako ne budemo igrali kao protiv Dinama i Lokomotive kod kuće, protivnici će čekati greške i kažnjavati nas. Dovoljno je kvalitetnih momčadi koji će kažnjavati pogreške, ali pozitivan sam. Trenirat ćemo u nedjelju, odmoriti u ponedjeljak pa u utorak slijedi priprema za Goricu.