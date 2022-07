Čabraja: Poništeni gol i crveni? Ha, to možda nije trebalo suditi

Silvijo Čabraja nakon 22 minute ogleda protiv Dinama mogao je itekako biti zadovoljan jer je imao 2-0 u džepu uz jedan poništen gol, no s Maksimira ipak odlazi bez boda. "Modri" su do 35. izjednačili dvama golovima Josipa Drmića, a pobjedu im je u 91. donio Luka Menalo (3-2).

- To je nogomet. Prošle sezone smo mi zabili u 90., 91. minuti, teško je. Nakon isključenja smo se povukli, Dinamo je moćna momčad i ima kvalitetu. Tu su nas lomili do pobjedničkog gola, a imali smo šansu vratiti i utakmicu na 3-3. Mislim da je publika uživala, vidjela je šest golova, jedan poništen. Sezona je otvorena kvalitetnom utakmicom - kazao je trener Lokomotive za MAXSport.

Dobro su počeli, a onda je ušao Josip Drmić...



- Dinamo je pojačao i bio je bolji do kraja prvog poluvremena. U drugom dijelu je bilo izjednačeno do isključenja, a onda je Dinamo iskoristio prednost.

Sudac Dario Bel gledao je snimku u dvije situacije. Kod gola Sandra Kulenovića pri rezultatu 1-0, koji je poništio zbog faula Vinka Solde na Arijanu Ademiju, i kod starta Matea Marića nad Stefanom Ristovskim 13 minuta prije kraja. Je li to trebalo dosuditi?

- Možda nije trebalo. Suci su tu, oni odlučuju. Vidjet ćemo, pogledat ćemo. Ali utakmica je završila, idemo se okrenuti Osijeku i idemo dalje - kazao je Čabraja.

Slijedi domaća utakmica protiv Osijeka 24. srpnja.

- Svi su protivnici teški. U dva mjeseca u Ligi 10. igrate protiv svih. Naravno, ljepše je otvoriti sezonu pobjedom ili pozitivnim rezultatom iz Maksimira, ali zašto ne pobijediti sad Osijek - pitao se.

Kakva je situacija s Lukasom Kačavendom?

- Rekao mi je da je za šest mjeseci natrag, 21. siječnja. Posvetit će se toj ozljedi i sebi i nadamo se što bržem oporavku.

- Publika i široko gledateljstvo je moglo uživati, pet golova, dobro otvaranje sezone. Nažalost, nismo izdržali do kraja, sačuvat prednost, pa ni remi. Poremetio nas je ulazak Drmića, ali smo drugo poluvrijeme bili u egalu, nije Dinamo bio bolji od nas. Čak bih rekao da smo bili bolji do isključenja Marića, to nas je poremetilo, Dinamo je stisnuo i to ih je nagradilo. Utakmica je mogla završiti i 3-3, čestitke Dinamu na pobjedi - remizirao je Čabraja.

Kako komentirate suđenje? Poništen gol Kulenovića i isključenje Marića?

- Suđenje sam jednom rekao da ne želim komentirati, tu mogu biti subjektivan. U konačnici ljudi su to vidjeli na televiziji, to su sudačke odluke i ja ih moram poštivati.

Kako ste zadovoljni mladim Smakajem, asistentom za prvi gol?

- Da, izvadio sam ga zbog žutog kartona, još prošle sezone je odigrao dva dobra poluvremena, on je kod nas od pionira, to su naše mlade snage. Vjerujemo u naše mladiće, vjerujem da će i postati dobar nogometaš. Kažem, drugim poluvremenom ne mogu biti nezadovoljan, Dinamo ima kvalitetu i znali su iskoristiti naše pogreške.

