Čačić: Chelsea je svetkovina, a pritisak ne osjećam. Napravio sam svoje kad smo ušli u elitu

Ante Čačić (68) iz osmog je pokušaja napokon došao do prve pobjede protiv Rijeke, u Maksimiru je Dinamo pobijedio bijele 3-1 i potvrdio da je u odličnoj formi prije otvaranja Lige prvaka protiv Chelseaja u utorak.

- Moram čestitati igračima koji su ozbiljno ušli u utakmicu i angažirano. Dobro smo se postavili, lopta je išla brzo i tečno, zabili dva gola. Veseli me i drugo poluvrijeme, bili smo cijelu utakmicu bolji i imali loptu u posjedu. Možda taj korner ne kad smo primili gol. Vesele me ova tri boda i dobra priprema za utorak. Drago mi je i zbog ljudi koji su vidjeli dobar i rastrčan Dinamo i idemo u nove utakmice - kazao je trener Dinama za MAXSport.

Trebalo je "modrima" 28 minuta da probiju blok gostiju, a onda su zabili dva komada u tri minute. Oršić je asistirao Lauritsenu pa Špikiću.

- Rijeka je stajala s petoricom otraga, mi smo stvarali dosta situacija po boku, imali dobre povratne lopte, centaršuteve. Možda smo u nastavku dosta toga htjeli previše i kvalitetnije odraditi, ali kad se gleda cijela utakmica nemam previše toga zamjeriti svojim igračima - kazao je Čačić.

Samopouzdanje se diglo uoči utakmice protiv Chelseaja.

- To je svetkovina, ušli smo u najelitnije natjecanje. Nemamo nikakav grč, moramo tražiti šansu, držati kvalitetan gard koji dolikuje kvaliteti koju imamo u HNL-u i to me iznimno veseli. Imamo utakmice svaka tri dana, nismo odgađali nijednu. Jedini način da momci dižu formu su baš utakmice gdje moraju ići maksimalno jer nemamo razvojne treninge. Nastojimo kroz svaku utakmicu raditi izmjene i energetski se pokriti sa što više igrača - kazao je Čačić.

Slično je ponovio na konferenciji za medije.

- U 90 minuta napravili smo puno šansi, veseli me ulazak u utakmicu, autoritativan, bili smo dovoljno agresivni, lopta je brzo išla, stvorili smo puno šansi, nismo dali protivniku da nam puno napravi. Imali smo energiju 90 minuta i nastavili dinamiku osvajanja bodova u ligi, što nam je najbitnije. Ovakva utakmica je dobra najava utakmice koja nas čeka.

Osjećate li euforiju uoči Chelseaja, pritisak oko ulaznica, kako zaštititi igrače od tog pritiska?

- Ja uopće ne osjećam pritisak, ja sam svoje napravio kad smo došli u najelitnije natjecanje. To je svetkovina, dolaze eminentni klubovi. Imamo obvezu da budemo svoji, tražimo svoju šansu. Najbitnija je stvar da Dinamo drži gard u prvenstvu, to nam je i otac i majka, to nas hrani.

Je li Šutalo položio test?

- Odradio je 45 minuta nakon mjesec i pol dana, dobro se osjeća i bit će spreman za utorak.

Napad funkcionira, ali opet ste primili gol. Brine li vas to?

- Da, to nije dobar segment. I u Šibeniku smo primili nakon prekida i danas, iako smo imali dosta niskih igrača na prekdima jer smo neke čuvali. Moramo biti bolji u tome, prekidi su jako bitan faktor igre, koji može biti prevaga u nekim utakmicama.

Dario Špikić nastavio je sa sjajnim predstavama. I večeras je došao do novog gola.

- Znamo da bez HNL-a ne bi ni Chelsea dolazio. Moramo se potvrđivati iz kola u kolo. Sretni smo zbog pobjede i idemo dalje. Kemija je tu otpočetka, svi igrači su dobili šansu. Uigrali smo se svi, tko god uđe, dao je svoj maksimum. Nismo previše pričali o Chelseaju, HNL nam je jako bitan. Sad se okrećemo njima i pokušat ćemo se pripremiti najbolje što možemo - rekao je Špikić.

A riječki bunker probio je Rasmus Lauritsen. Skočio je visoko i sjajno glavom zabio za 1-0.

- Odigrali smo fantastično prvo poluvrijeme, drugo poluvrijeme je bilo otvoreno. Mi smo napadali, oni su napadali. Kada ovako odigraš i primiš gol, malo te iritira. Razlika je kada pobijediš 3-0 ili primiš gol. Šutalo? Josip je sjajan igrač. Drago mi je što se oporavio od ozljede i nadamo se da ćemo što duže igrati zajedno.

Za četiri dana na Maksimir dolazi Chelsea.

- Chelsea? To je sjajna momčad, osvojili su Ligu prvaka prošle godine, jedva čekamo tu utakmicu. Nisam se čuo s Christensenom. Moramo se držati zajedno kako bismo bili bolji kao tim.

