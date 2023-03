Čačić: Ivanušec je najbolji na krilu, a Ademi bi mogao otići... Čabraja: Uh, što promašujemo!

Dinamo se, teže od očekivanja, plasirao u polufinale Hrvatskog nogometnog kupa. Nogometaši Ante Čačića su svladali Lokomotivu 3-1, ali tek nakon produžetaka. Za "modre" su zabijali Špikić, Drmić i Ljubičić, dok je jedini gol za "lokose" zabio Goričan.

- Gledali smo jako dobru utakmicu u kojoj je Dinamo prošao, zadovoljan sam. Očekivano teška utakmica, uvijek je tako protiv Lokomotive. Prvo poluvrijeme su bili življi, hitriji i mobilniji, došli su do zasluženog vodstva. U nastavku smo ulaskom Ademija bili bolji, iako smo imali sreću kod one situacije s Aliyuom, teško bi nam se bilo vratiti nakon 0-2 - rekao je Ante Čačić, pa nastavio:

- Zasluženo smo prošli, u produžecima smo prešli na "trojicu iza", došli rano do gola Josipa Drmića, pa se vratili na "četiri iza". Nije lako, samo tri dana poslije Hajduka opet igrati tešku utakmicu, vidjelo se da smo bili teški, ali cilj smo ostvarili. Imamo četiri dana do novog derbija, veseli me ponašanje momčadi, kao i igrači koji ulaze s klupe, njih moram istaknuti.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Trenera Dinama vesele i mladi dinamovci u Lokomotivi...

- Jako je važno da naši mladi igrači igraju, Lokomotiva je za njih jako dobra prilika. Čavlina pokazuje kako se radi o momku koji bi trebao napraviti dobru karijeru, u bližoj perspektivi je budućnost Dinama. Kulenović nije bio starter, ali u Lokomotivi pokazuje kako se diže, trebamo ga ozbiljno pratiti i vidjeti kad ga vratiti. Vasilj se vraća nakon ozljede, svi su oni na našem obziru.

Kakvo je stanje s Ademijem? Odlazi li kapetan iz Dinama?

- Odlazak Ademija? Ademi je još tu, ne bih previše razvlačio tu priču. Za njega postoji interes, naći ćemo rješenje najbolje za njega i Dinamo. Da, to može biti i odlazak. Ne trebamo pričati o njegovom značenju za momčad, svaku utakmicu ide maksimalno, on je vođa i kohezivni faktor na terenu, igrači ga slijede. Tu je 13 godina, o njemu je suvišno pričati. Ali, doći će vrijeme kad će Dinamo morati igrati i bez Ademija, sad hoće li to biti za tri mjeseca, šest mjeseci ili tri godine, vidjet ćemo.

Luka Ivanušec igra sve bolje...

- Luka već u kontinuitetu igra dobro, skreće pozornost na sebe, to me veseli. On ima specifičan način igre, malo je takvih igrača, važno je da na terenu bude racionalniji, da mu se ne potkradaju svakave greške. Želim da daleko od gola bude još jednostavniji, zadovoljan sam načinom kako se razvija. OK, poklopilo se danas da smo primili gol poslije njegove pogreške, ali mislim kako najbolje igra na lijevom krilu, to mu je najbolja pozicija.

Sada slijedi Osijek...

- Imali smo veliku energetsku potršnju protiv Hajduka, ali danas smo pokazali dobru tjelesnu spremu, imali smo dobar ritam svih 120 minuta. OK, možda prvo poluvrijeme nismo bili pravi, no pokazali smo kako smo spremni. Do Osijeka ima četiri dana, bit ćemo to tada u jako dobrom stanju - završio je Čačić.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Silvijo Čabraja je bio prilično kratak...

- Odigrali smo korektnu utakmicu, na kraju smo izgubili. Može ostat žal za propuštenim, ali to je Dinamova kvaliteta, imaju duži roster igrača, a mi smo prejeftino primili izjednačujući gol. Nismo zabili svoje šanse da odemo na 2-0, tad bi bila drugačija slika cijele utakmice. Ovako smo se uzalud potrošili, odigrali napornih 120 minuta, a čeka nas teško gostovanje u Splitu - poručio je Silvijo Čabraja, pa nastavlja:

- Malo je i meni čudno kad se sjetim svih naših promašaja Rijeke, pa sad s ove utakmice, previše je to za takve suparnike. Pogotovo ako igrate protiv Dinama, stvorite tri-četiri izgledne šanse, a nijednu ne izrealizirate. Ne može se tako pobijediti. Umorili smo se, išli smo proći dalje u Kupu, nismo htjeli kalkulirati ništa prije Hajduka. Ali, i oni sad igraju u Osijeku, i oni će se potrošiti. Probat ćemo se sada rekuperirat, pa s Poljuda vratit pozitivnim rezultatom.

A što kažu vaši igrači, je li onaj udarac Stojkovića išao u gol prije nego što je loptom iz zaleđa igrao Aliyu?

- A tko to zna. Neki mi kažu da je, a neki kažu da nije, stvarno ne znam - zaključio je Čabraja.

Najčitaniji članci