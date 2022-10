Čačić: Prečesto primamo golove, teško ćemo tako nešto napraviti u Europi. Mišić je dobio udarac

Dinamo je rutinski stigao do još jedne pobjede, Zagrepčani su u 11. kolu s 4-1 svladali Slaven Belupo. Nogometaši Ante Čačića odradili su kvalitetnih 90 minuta, bez previše panike stigli do novih bodova. I "zagrijali" se prije Salzburga...

- Moram čestitati igračima na zasluženoj pobjedi, bili smo bolji i dominantni, iako je rezultat malo previsok. Uvijek je teško poslije reprezentativne stanke uhvatit pravu temperaturu, mi smo uspjeli. Bitno nam je zadržati dinamiku bodova u domaćoj ligi. Čestitam i gostima koji su u Maksimir došli igrati, branili su se kada smo bili u posjedu, nisu slučajno šest utakmica bili čiste mreže - kaže Ante Čačić, pa dodaje:

- Osjetio je bol u stopalu, mislim da je nešto oko živca, vjerujem da nije ništa ozbiljno. Napravit će pregled stopala, prva prognoza liječnika je da nije ništa ozbiljno, ali vidjet ćemo. Ne mogu još ništa više reći o tome, ne znam hoće li igrati u Salzburgu.

Petar Bočkaj sve više konkurira kao desno krilo...

- Bočkaj? Pa evo, ušao je i bio učinkovit. Pero je to puno igrao u karijeri, ali on je igrač koji u određenim sekvencama utakmice može to igrati. Želio sam mu dati minutažu na toj poziciji, bilo je korisno.

Dinamo je u 11 kola zabio 34 gola, to su jako ozbiljne brojke.

- Ozbiljna brojka, malo me žalosti broj primljenih golova, prečesto primamo golove. To za ozbiljne stvari u Europi ne bi smjelo biti tako, ali to je cijena naše ofenzivne igre, malo nam pada koncentracija. Danas smo dobili gol dok smo imali igrača manje, ali on nije bio markiran. Upozoravamo na to, radimo na tome, bit će bolje. Svaka pobjeda je dobrodošla, ona diže atmosferu.

Malo o Salzburgu...

- Salzburg? Vidio sam danas oba gola na toj utakmici, uspio nešto pogledati prvo poluvrijeme. Salzburg je dobra momčad koja je igra na specifičan način, puno mladih, motoričnih i brzih igrača, s puno ih dolaze u završnicu, o tome u prilog govore i njihove dvije utakmice u dosadašnjem dijelu Lige prvaka. Nismo ni favoriti, nismo ni autsajderi. Želimo biti dobri, a ako budemo takvi, možemo se i nečemu nadati - završio je Čačić.

