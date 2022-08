Čačić: Ne razumijem te kritike, sustavno se radi destrukcija i unosi nemir u našu svlačionicu!

Očekuje nas dvoboj koji nas vodi u Europsku ligu, a daje nam mogućnost plasmana u Ligu prvaka. Očekujem stabilan i siguran Dinamo koji će imati veliku potporu vjernih navijača. Moram reći da smo poslije Varaždina imali četiri dana, momčad se uspjela dobro odmoriti, pa u dobrom raspoloženju očekujemo utakmicu. Ludogorec je vrijedan respekta, imaju kontinuitet osvajanja bugarske lige, nastupa u Europi, ali Dinamo u dvoboj ulazi odlučno, želimo potvrditi plasman u Europsku ligu, kaže Ante Čačić.

Dinamo je stigao do jedne od ključnih utakmica europske sezone, borbe za grupnu fazu Europske lige. Zagrepčani su u prvoj utakmici 3. pretkola Lige prvaka slavili (2-1) kod Ludogoreca u Razgradu, "modre" sutra u Maksimiru očekuje uzvrat. Nogometaši Ante Čačića bi, prođu li Ludogorec, ispunili očekivanja klupskih čelnika, osigurali grupnu fazu Europske lige. A plasman u Ligu prvaka je uvijek - bonus.

- Kritike? Ne znam što bih rekao osim da neke stvari ne razumijem. Cijela priča kreće od pojedinih medija, a oni žive od onoga što Dinamo radi za hrvatski nogomet. Dinamo sa mnom još nije izgubio, mi još držimo sve pod kontrolom. Slavili smo na gostovanjima u dvije europske utakmice, osvojili Superkup, u HNL-u u četiri utakmice imamo tri pobjede i remi. A nije nam bilo lako, imali smo težak ritam, teško je bilo poslije Razgrada doći u Varaždin, pa igrati po onoj vrućini - kaže Ante Čačić, pa dodaje:

- Vodili smo računa i o ovoj utakmici, a tu popravka više nema. Razumijem da je ljestvica visoko podignuta kada je Dinamo u pitanju, shvaćam da dio navijača očekuje i igru i rezultat, ali to se ne može uvijek događati. Hvatamo formu, nemamo J. Šutala i Theophilea, oni su sada jako bitni momčadi. I dalje imamo igrače koji mogu odgovoriti našim ciljevima koji su jasni, plasman u Europsku ligu, s ciljem plasmana u Ligu prvaka. Nema razloga za nezadovoljstvo, ali možemo bolje izgledati. Bit ćemo uigrani, dovest ćemo igrače na razinu da daju maksimalan obol.

- Kritike znaju biti poticajne, ali i destruktivne. Dinamo je na dobrom putu, ali tolerancija prema Dinamu ne već postoji godinama. Sustavno se radi destrukcija i unosi nemir u svlačionici. Evo, sada sam ja na redu, sutra će na mom mjestu biti netko drugi. Pa toliko apostrofirati poziciju lijevog beka?! Robert Ljubičić je četiri puta igrao na toj poziciji, mi nijednom nismo izgubili.

- Najbitnije je da Dinamo ide prema naprijed, Dinamo je lokomotiva koja vuče kompletan hrvatski nogomet. Mi bi voljeli da to rade i drugi klubovi, a i za vas medije bi bilo dobro da Dinamo ode što dalje. Ne kritiziram vas medije, dobar dio vas je poticajan, ali neki se hvataju za stvari koje s mog aspekta nisu dobre. U Dinamu sam osvojio četiri trofeja, uveo Dinamo bez poraza u Ligu prvaka bez poraza, od 56 utakmica na klupi sam ih izgubio samo osam, od čega pet u grupnoj fazi Lige prvaka od PSG-a, Porta i Dinamo Kijeva, nije to baš tako loš skor.

- Ne vidim svrhu u toliko propitkivanja nakon svake utakmice, osim što netko namjerno radi nered. U tome neće uspjeti, imam 37 godina trenerskog staža, nigdje nisam napravio rezultatski kolaps ili ostavio nered, pa neću niti u Dinamu. Imamo pozamašan broj igrača, vodimo račune o tome da izguramo sve utakmice. Daj Bože, za osam dana ćemo u ovo vrijeme u Norveškoj najavljivati utakmicu za Ligu prvaka, a stalno se toliko kritizira.

- A evo, već u subotu je Hajduk. Da, ponekad naša izvedba nije bajna, HNL ne treba podcjenjivati, ali doći na gostovanje u Europi i tu upisati dvije pobjede kod prvaka drugih zemalja je velika stvar. Nerealno je očekivati da nam suparnici ništa ne naprave, imali smo nedostataka u tim utakmicama, pričali smo o tome, ukazali igračima na njih, a vjerujem da ćemo biti sutra staloženiji, mirniji, da ćemo pokazati u dvije utakmice kako smo bolja momčad i da ćemo ići dalje.

- Zdravstveni karton? Imamo Josipa Šutala koji nije spreman, nema ni Theophilea ni Bulata, ali svi su na povratku, brzo će biti u kadru. Sada moramo izgurati 15-ak dana pa ćemo biti ekipirani, onda ćemo lakše ploviti kroz utakmice koja su svaka tri dana. Moramo imati na dispoziciji igrače koji su energetski "unutra", Ludogorec je odgodio prvenstvenu utakmicu, mi to nismo napravili. Ponavljam, nadam se da će navijači učiniti sve da budu naša potpora, naš 12. igrač i da ćemo zajedno slaviti. Menalo? Ima malo problema, ali bit će sutra u kadru.

- Očekujem istu utakmicu kao u Bugarskoj. Oni su htjeli doći do prednosti, nisu uspjeli, sada su u minusu i moraju sve napraviti kako bi došli do rezultata. No, i u najavi sam rekao kako su naišli na Dinamo, mi imamo još više europskog iskustva, ja i iskustva s njima otprije 10 godina. I dobar rezultat iz prve utakmice, bit ćemo staloženi i pribrani, znat ćemo koncentrirano doći do željenog rezultata. Nećemo ići u nekontroliranu jurnjavu.

- Ludogorec? Ozbiljna su i selektirana momčad, vode računa tko kada odlazi, tko im dolazi. Otišao je Sotiriou, došao im Thiago, stasiti napadač. Puno su bolji u igri prema naprijed, s dosta igrača idu u 16 metara, igraju puno preko bokova, a teško mi je naglašavati njihove slabosti. Ne želimo njihovoj zadnjoj liniji dati da mirno izlaze s loptom, da nam dolaze preblizu. Vjerujem da ćemo u energetskom dijelu biti dobri.

- Sigurno da sutra ne priželjkujem dramu kao što smo je imali prije 10 godina, ali tadašnja utakmica i ova danas su "nebo i zemlja". Mi smo tada imali jako negativnu atmosferu, ma kad bi tada stavili loptu na centar, ona bi se sama bez ikakvog vjetra otkotrljala u naš gol. Tada smo u Bugarskoj sretno stigli do 1-1, imali smo problema, ozljede i kartone, puno smo rotirali. Ni ta utakmica kući nije krenula najbolje, gubili smo 1-0, Rukavina je izjednačio, pa smo primili čudan gol i gubili 2-1 na poluvremenu - pričao je Ante Čačić, pa nastavio:

- Sjećam se, na poluvremenu sam rekao igračima "sada nemojte 20 minuta prelaziti centar, nemojte ni razmišljati o tome da morate zabiti gol, samo ćete ući u nervozu". I bilo je tako, nije bilo prave domaće atmosfere, ali vjerovali smo da možemo proći. Oni su se prepali, valjali po terenu, krali vrijeme, a to ih koštalo drugog žutog kartona, pa smo došli do situacije da poentiramo. Kasnije sam i svojim igračima u Egiptu pokazivao snimku tog gola, dao im do znanja što znači i u najtežim trenucima vjerovati u sebe. U nogometu treba imati rezona, nisam pristaša nogometa na silu. Tako smo i mi prije 10 godina u sedmoj minuti sudačke nadoknade vrtjeli posjed oko njihovog šesnaesterca, pa zabili taj gol kojeg se često sjetim.

