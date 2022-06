Čačić: Nitko ne kaže da Drmić i Petković moraju zajedno igrati

Uz puno uspona, padova i stresova, Dinamo je prošlu sezonu zaključio pobjedom nad Hajdukom pa potom sa svojim navijačima proslavio naslov prvaka. Posljednja tri tjedna igrači Dinama uživali su u odmoru, upijali zrake sunca i punili baterije za novu sezonu. Umjesto koktela i specijaliteta, sada su na repertoaru znoj i teški treninzi. Čekaju ih naporne pripreme za novu sezonu uz glavni cilj - plasman u Ligu prvaka.

Ante Čačić je u ponedjeljak na Maksimiru započeo s pripremama. Pojavili su se svi, kao i nova pojačanja Josip Drmić i Robert Ljubičić, osim deset reprezentativaca.

- Ambicije se ne mijenjaju kad je Dinamo u pitanju. Pod jedan, napravit ćemo sve da se konačno domognemo Lige prvaka. Naravno, potvrda naslova u Hrvatskoj, to je primarno, isto tako, vratiti Kup u Zagreb. To su glavni ciljevi. Ali ambicija i meni obaveza je da Dinamo igra rezultatski uspješan nogomet, ali i da činimo sve da razvojnim igračima damo prostora i mogućnosti da se do kraja potvrde jer je i taj dio važan. Danas počinjemo pripreme. Imamo deset igrača koji su u reprezentaciji. Oni će se priključiti za desetak dana u Sloveniji - rekao je trener Dinama.

Prošle sezone neki su imali problema s ozljedama, ali stanje na samom startu priprema je jako dobro.

- Bila je pauza, vidio sam da su dečki zdravi. Vraćaju se u puni pogon Perić i Štefulj. S Bulatom ćemo još pričekati. Raspoloženje je jako dobro, nadam se da će i ono ispred nas biti uspješno.

Dinamovi igrači uvijek su zanimljivi na tržištu, a tako će biti i u ljetnom prijelaznom roku. Inozemnom tržištu najzanimljiviji su Ivanušec, Oršić, Livaković, Ademi, sada i - Josip Šutalo. No, stav kluba je jasan. Prodat će ih tek kada dođe ponuda koja će zadovoljiti sve. Uz to, veliki je broj igrača je višak. Đurasek, Čabraja, Atiemwen, Đira bi mogli na posudbu, pitanje je što će biti i s Andrićem, Theophileom, Gojakom i Dilaverom koji ulaze u posljednju godinu ugovora.

- U jednoj rotaciji je dovoljan 21 igrač plus tri golmana. To je geslo kojeg ću se nastojati držati. Možda povučemo još nekog mladog igrača. Bilo bi loše da bude previše igrača u svlačionici, ne bi bilo pravog natjecateljskog podražaja. To bi bilo i za njih loše. Kada se svaki igrač vidi u utakmici, to je drugačija refleksija na svaki trening. Neće biti lako, ali odluku ćemo donijeti u naredno vrijeme. Stav kluba je da se stožerni igrači ne prodaju dok Dinamo ne napravi sve što je potrebno i plasira se u Ligu prvaka. Činit ćemo sve da kroz europske utakmice odemo što dalje - kazao je Čačić.

Dva pojačanja su već stigla, pojavile su se glasine kako je klub zainteresiran i za Boška Šutala, ali Čačić tvrdi da je zadovoljan kvalitetom koju ima na raspolaganju. Dinamo će sezonu otvoriti 9. srpnja na Maksimiru protiv Hajduka u Superkupu, 16. srpnja igraju prvo kolo HNL-a protiv Lokomotive, a krajem srpnja priključit će se u drugom pretkolu Lige prvaka.

- Svaki dobar igrač je dobrodošao. Mi smo doveli dva igrača koji će donijeti kvalitetu. O Drmiću nema potrebe govoriti, ta učinkovitost i realizacija, nadam se da će tako nastaviti u Dinamu. Imamo puno utakmica, svaka tri dana, poželjno je što više kvalitetnih igrača u rotaciji. Dovođenje Drmića je dobra stvar za Dinamo, ali i za njega. Što se tiče Ljubičića, mladi igrač, vrlo potentan, igrač koji će ojačati konkurenciju u veznoj liniji i nadam se da će pridonijeti da se ostali igrači dižu. To je poticaj više za sve unutar strukture igrača. Za neko novo pojačanje teško je reći. Mi imamo dovoljan font kvalitetnih igrača i pojačanja možemo tražiti unutar sebe. Neki igrači su pred kraj sezone pokazali da se može računati na njih. Siguran sam da će to potvrditi u sedmom i osmom mjesecu, obzirom na taj font utakmica koje ćemo imati - rekao je trener Dinama.

A nova zvijezda 'modrih' postao je stoper Josip Šutalo. Vrijednost na Transfermarktu skočila mu je na osam milijuna eura, mnogi europski klubovi žele ga vidjeti u svojim redovima, a oduševio je i izbornika Zlatka Dalića hladnokrvnošću koju je pokazao u debiju protiv Danske. Bio je to debi iz snova.

- Šutalo je skrenuo pozornost na sebe sjajnim igrama u Dinamu i mladoj reprezentaciji i bilo je očekivano da će dobiti priliku u A reprezentaciji. On je to iskoristio na dojmljiv način. Mlad je igrač, ali u njemu vidim stožernog igrača u Dinamu i reprezentaciji. Hoće li otići? Ne znam o kojim ponudama je riječ, tržište još nije prodisalo, rano je govoriti. Sigurno je da će naši igrači biti meta, vidjet ćemo kako će se odvijati situacija tijekom sedmog i osmog mjeseca.

Nakon uvoda u Maksimiru, momčad će preseliti na udarni dio priprema u Sloveniju.

- Imat ćemo dvije utakmice u Sloveniji. Spartak Trnava je u kombinaciji i vjerojatno Škendija.

Bruno Petković prošle sezone bio je totalno izvan forme, a sada je dobio snažnu konkurenciju u Josipu Drmiću koji je bio drugi strijelac HNL-a s 21 golom. Hoće li igrati zajedno?

- Jako puno je utakmica. Neću izmišljati neka mjesta za igrače zato što se zovu kako se zovu da bi bili u momčadi. Igrat će svatko na svojoj poziciji za koju smatram da je najbolji. Od Petkovića ću tražiti da igra devetku i napadača. U ovome trenutku ne razmišljam da obojica moraju istovremeno biti u momčadi - zaključio je Čačić.

