Čačić: Oni su prvaci Italije u ligi koja je miljama ispred naše! Ali ne mogu biti nesretan. Rastemo

Dinamo se iskazao na San Siru. Premda je Milan zasluženo slavio 3-1 u drugom kolu grupne faze Lige prvaka, zagrebačka momčad ostavila je dobar dojam i na trenutke bila bolja. 'Plavi' su igrali karakterno, u momentima i bezobrazno muški, no presudila je kvaliteta 'rossonera' koji su ipak nekoliko razina iznad.

POGLEDAJTE VIDEO: Korteo Boysa u Milanu

Pa je i Ante Čačić bio zadovoljan koliko može biti premda rezultat nije bio pozitivan. Bila je to večer za pamćenje jer ipak je ovo najveća svjetska razina u nogometu. Ipak je to Liga prvaka.

- Nisam zadovoljan rezultatom, ali ono čemu je momčad stremila i način na koji smo željeli igrati... Dinamo je odigrao mušku i korektnu utakmicu, kroz 90 minuta smo tražili svoju priliku, ali je nismo našli. Utakmica je krenula naglašenom invazijom prema našem golu, tu smo radili dosta neforsiranih pogrešaka, a kada smo se stabilizirali napravili smo taj penal. Nažalost, potkrale su nam se greške koje su isprovocirali domaćini jer imaju kvalitetu. Tako i u nastavku smo odmah primili gol za 2-0, ali sam ponosan jer tu nismo pali, već smo se podigli i uspjeli smanjiti. To je veliki zalog za budućnost.Nastavljamo rasti, napredovati, učiti i biti što je bolji i učinkovitiji. Prva utakmica je završila kako je završila, ova je završila našim porazom protiv zaista dobre momčadi. Idemo dalje, imamo još četiri utakmice.

Zašto je Dinamo koji igra otvoreno i zabija puno golova u HNL-u, na San Siru ipak zaigrao zatvorenije?

- Sigurno da smo željeli igrati ofenzivnije, biti okomitiji, ali velike zasluge za to ima Milan koji nam to nije dozvolio. Prvaci su Italije, imaju neospornu kvalitetu, to se vidjelo. Ali, s obzirom da smo bili gosti, Dinamo je pružio dobar otpor domaćinu koji je stigao do zaslužene pobjede.

Nakon 2-0 Moharrami je izašao, a ušao Špikić. Dinamo je promijenio sustav u 4-2-3-1.

- On se i dalje spuštao dolje, teško je otvarati strane protiv ovakvih brzih igrača koje imaju. Pogotovo po našoj desnoj strani, njihovoj lijevoj. Tako da smo nastojali amortizirati. Dogodio se treći gol, kasnije smo ušli s izmjenom Ristovskog, nismo dobro zatvorili... Zaslužena pobjeda domaćina, bili su kvalitetniji, natjerali su nas na greške. Mi se moramo prešaltati, za četiri dana nam je "crna mačka" Lokomotiva.

Čačić je rekao i koju o Milanu.

- Oni su aktualni prvaci Italije, govorimo o ligi koja je miljama ispred naše. Ovako odigrati utakmicu ovdje, s tolikim posjedom i dodavanjima, ne mogu biti nesretan. Milan je jako kompaktna momčad, ubojiti su na lijevoj strani preko Thea Hernandeza i Rafaela Leaa, dobro funkcioniraju s nezgodnim Olivierom Giroudom, to nije lako kontrolirati 90 minuta. Na kraju je Rafael Leao bio ključan, on je kod penala i asistencije za drugi gol pokazao je kako se radi o klasnom igraču.

Briljirao je Rafael Leao s golom i asistencijom.

- Nema ga, nema ga, sve bitne stvari su se napravile oko njega. I on je to napravio.

Milan i Chelsea su na papiru bili veliki favoriti, pobijedili ste Engleze, bili ste jako dobri i na San Siru. Tko je po vama sada favorit ove skupine?

- I dalje stojim iza svojih riječi koje sam rekao poslije ždrijeba, mi u nijednoj utakmici nismo favoriti, ali ćemo učiniti sve da svugdje nekoga iznenadimo. To smo uspjeli protiv Chelseaja, danas ipak nismo. Gledajte, mi smo i ovim porazom dobili neke stvari, u ovakvim dvobojima naša momčad uči i raste. Ma velika je razlika igrati hrvatsku ligu ili igrati i dvoboj protiv prvaka Italije. Veseli me da nismo pokleknuli poslije drugog gola Milana, već smo se podigli i bili pravi, tek smo pred kraj primili taj treći gol. Za to se moramo uhvatiti i još ćemo rasti. Sigurno da su Chelsea i Milan favoriti za prve dvije pozicije u skupini, ali u nogometu ne pobjeđuju uvijek favoriti.

Koja je najveća razlika u vašoj partiji protiv Chelseaja i ovoj danas protiv Milana? Zašto je Dinamo izgledao toliko drugačije?

- Mi smo protiv Chelseaja bili domaćini, igrali pred svojim navijačima, sigurno da se drugačije osjećamo na našem terenu. I to je bitna razlika za momčad koja dolazi iz lige u kojoj je niži nivo ritma, a objektivno i kvalitete. Ali, u toj utakmici protiv Chelseaja nam je sve polazilo za rukom, nismo činili greške, došli smo u situaciju da kaznimo goste, to smo i napravili. Danas nas je Milan tjerao na greške, dosta je toga bilo drugačije.

Talijanske novinare zanimalo je plaši li se Ante Čačić da Dinamu neki klub već ove zime ne uzme onog "snažnog napadača"? Naravno Brunu Petkovića...

- Ne bojim se, Dinamo razvija igrače, prodaja je bitan prihod za klub. Nije lako stvarati igrače, pa ih prodavati, ali Dinamo to uspješno radi već godinama.

Jeste li s igračima već komentirali onaj penal i kako ste se odlučili toliko dugo držati Petkovića u igri kada je do te asistencije jako puno solirao?

- Ne, nisam komentirao ništa, bit će vremena za analizu utakmice sljedećih dana. Poslije utakmice ne pričam o dvoboju s igračima, svi smo pod dojmom. Bruno Petković? Da, nije bio uspješan kao protiv Chelseaja, ali stvarno mu nije bilo lako. Slabo smo se pridodavali, imao je cijelo vrijeme po dva igrača na leđima, pa možda zbog toga nije bio pravovremen u predaji lopte. I tu nam je igra pucala. Ali, nije mu bilo jednostavno, on je igrač preko kojeg mi možemo i želimo izaći prema naprijed, i danas je imao nekoliko dobrih partitura, pa i asistenciju za gol koji je vratio utakmicu u neizvjesnost.

Salzburg?

- Dosta daleko je ta utakmica. Trebamo vidjeti u kakvom ćemo biti stanju sa Salzburgom, a i oni, a te dvije utakmice odlučit će tko će biti treći. Ispred sebe imamo prvenstvo, moramo se usredotočiti na domaću ligu koja je za nas krucijalna. Moramo izvući dobre stvari jer nije mala stvar nakon 2-0 u ovom ambijentu vratiti se protiv takve momčadi. Poraz ćemo staviti iza sebe.

Dinamo je imao veliku podršku navijača u Milanu. Oko 4000 tisuće Bad Blue Boysa bilo je na San Siru.

- Sve je pozitivno, jako poticajno. Vidi se da simbioza između navijača, igrača i kluba postoji. To je predivno i Dinamo raste.

