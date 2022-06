Čačić: Petko od prvog dana radi ozbiljno. To će mu se sve vratiti

To je utakmica u kontekstu priprema. Sad smo, uvjetno rečeno, najumorniji, a i vrijeme je bilo vruće. Danas smo na dispoziciji imali 22 igrača i svi su igrali, koje smo i planirali. Dobar dio igrača još je "vani", izvan natjecateljskog ritma i rade odvojeno. Inače, naknadno su se priključili Marin, Rukavina, Ivanušec, danas je došao Oršić, Šutalo dolazi, tako da ćemo se kompletirati tijekom ovog tjedna, rekao je trener Dinama Ante Čačić nakon visoke pobjede protiv Škendije 3-0 u prvoj pripremnoj utakmici u Sloveniji.

- Zadovoljan sam zato što smo iz ove utakmice izašli čitavi. Nema ozljeda i svi nastavljaju ritmom koji nas čeka. Dobro, ove utakmice su i prilika da igrači koji su manje igrali, koje nisam imao prilike upoznati s obzirom da sam došao na kraju prvenstva, prilika da malo vidim i osjetim na koji način i kako dalje usmjeravati trenažni proces i koji igrači mogu odgovoriti zahtjevima.

Danas su briljirali ofenzivci. Drmić je postigao prvijenac u 'plavom' dresu, Petković je asistirao i zabio, Andrić je također bio strijelac...

- Naravno da me veseli to što su sva tri pogotka postigli napadači. Igrači koje imamo u vrhu napada... To njima i pripada. Danas im je to pošlo za rukom, ali, kažem, prerano je još za neke preciznije dojmove o pojedincima i o onome kako u konačnici trebamo izgledati. Najvažnije je da smo energetski odradili i prvo poluvrijeme i drugo, u korektnom tonusu. S obzirom da smo jutros imali trening i svaki dan radimo zaista naporno za ono što nas čeka kasnije. Nećemo imati vremena za razvojne treninge iz razloga što ćemo svaka tri dana imati utakmice.

Idući je na redu trebao biti Spartak iz Trnave, no Dinamo je uspio ugurati još jednu pripremnu utakmicu između.

- Rekli smo da ćemo na ovim pripremama imati puno igrača. Još smo jednu utakmicu uspjeli organizirati za utorak da svim igračima damo priliku. Riječ je o Nafti, na istom terenu. To je drugoligaš, sada ulazi u prvu ligu. Bit će prilika za igrače koji su manje igrali i da probamo na koji način ih možemo koristiti i kako ćemo ih koristiti.

Petković je danas bio jako raspoložen, a kada je takav veliko je pojačanje za Dinamo.

- Moram reći da Petković od prvog dana radi ozbiljno, za očekivati je da će mu se to sve vratiti. Rano je za previše hvale ili kuđenja, u ovoj fazi smo imali i dosta tehničkih grešaka u igri što je normalno za fazu u kojoj se nalazimo. Tako da to ulazi u bonus.

