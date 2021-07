Presudilo je moje neiskustvo, kazala je hrvatska boksačica Nikolina Ćaćić nakon poraza na Olimpijskim igrama u Tokiju.

U kategoriji do 57 kilograma Ćaćić je izgubila jednoglasnom odlukom sudaca od 12 godina starije Kanađanke Caroline Veyre.

Veyre je bila bolja u sve tri runde, od samoga je starta bila aktivnija, uvjerljivo je dobila prvu rundu, da bi zatim mirno održavala stečenu prednost.

U trećoj rundi već je bio primjetan i umor kod naše mlade predstavnice koja je imala i borbu u eliminacijama protiv Amerikanke Ramirez pa preokret nije bio moguć.

- Da, neiskustvo je presudilo, štopala me dosta i dosta sam osjećala te nje udarce na tijelu i mislim da je to glavni razlog neboksanja na distanci. Ona je ipak dosta iskusniji borac, mislim, uskoro će i u penziju. No, ona je bila bolja i jako čvršća - kazala je 20-godišnja Nikolina, koji je na pitanje što mora popraviti da bude bolja kazala:

- Moram promijeniti kategoriju, to je jedino što ću reći - kazala je Zagrepčanka koja je oduševila svojim nastupom protiv Amerikanke u 1. kolu.



Veyre (32) , Francuskinja koja se prije 18 godina preselila i Kanadu, ima naslov panameričkog doprvaka iz 2018. godine i četvrtfinale Svjetskog prvenstva 2018.

- Ne mogu biti zadovoljan jer smo izgubili, ali ovo nije njezina prirodna kategorija. Ušla je među 16. Od ove godine već idemo na skidanje kilograma na 52 kile tako da će ona biti puno bolja i jača nego u 57 kilograma. One sve treniraju sa 60 kila i onda par dana prije skidaju na 57, dok Nikolina trenira i boksa s 55 - kazao je njezin trener Franjo Kristić, koji je na kraju dodao:

- Nekad je previše opuštena, ona je rekla da hoće uživat ovdje, ali i u ovaj meč je ušla preopušteno.