Čačić prvi put ponavlja sastav s kojim je već zaigrao ove sezone

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL.

Trener Dinama do sada je u svih 10 ovosezonskih dvoboja miješao sastav, nikada nije na travnjak poslao momčad koja je već zaigrala zajedno. No, to bi se danas moglo promijeniti...

Dinamo večeras (21 sat, Arena Sport 1) nastavlja pohod prema Ligi prvaka. Nogometaši Ante Čačića gostuju kod Bodo/Glimta u prvoj utakmici playoff faze elitnog klupskog natjecanja, a "modre" čeka još jedna prilično zahtjevna utakmica. No straha nema, poslije velike pobjede nad Hajdukom, optimizam buja u redovima hrvatskog prvaka. I to s razlogom, Dinamo izgleda sve bolje, pa se Norvežani ne čine nepremostivom karikom.