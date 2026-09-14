Cagliari objavio nalaze Daniela Maldinija nakon nesreće. Nije bio pozitivan na drogu

Daniel Maldini (24) ostao je bez vozačke dozvole nakon prometne nesreće koja se u nedjelju rano ujutro dogodila u Milanu. Nogometaš Cagliarija vozio je pod utjecajem alkohola, dok je njegov klub naknadno objavio da su toksikološki testovi na droge bili negativni. Maldini je upravljao Porscheom Carrerom kada se sudario s drugim automobilom. Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila oko 5.15 sati, a sumnja se da nogometaš nije propustio vozilo koje je imalo prednost prolaska.

U nesreći je lakše ozlijeđeno više osoba, uključujući i Maldinija, ali nitko nije zadobio teže ozljede. Nogometaš je prevezen u milansku bolnicu Fatebenefratelli na preventivne preglede te je ubrzo pušten. Policija ga je na mjestu nesreće alkotestirala. Prvo mjerenje pokazalo je 0,91 grama alkohola po litri krvi, a drugo 0,89 g/l. Zakonska granica u Italiji iznosi 0,5 g/l pa mu je vozačka dozvola odmah oduzeta.

Prema talijanskim medijima, zbog utvrđene količine alkohola prijeti mu zabrana upravljanja vozilom u trajanju od šest mjeseci do godinu dana. Nakon nesreće pojavili su se i medijski navodi da je Maldini navodno bio pozitivan na preliminarnom testu na narkotike. Cagliari je to demantirao i objavio da su toksikološki nalazi njegova igrača negativni.

"Cagliari Calcio objavljuje da je igrač Daniel Maldini podvrgnut toksikološkom testiranju nakon nedavnih medijskih napisa. Svi su nalazi bili negativni. Igrač će se danas poslijepodne normalno priključiti momčadi na nastavku treninga", objavio je klub.

Maldini je potom na Instagramu objavio i fotografiju nalaza. Prema dokumentu koji je pokazao, testirali su ga na amfetamine, kokain, marihuanu, metadon, metamfetamine, ecstasy, opijate i buprenorfin, a uz svaku je stavku navedeno da nije pronađena.

Foto: instagram

Milanska policija ipak je poručila da će za konačne rezultate službenih kontrola biti potrebno pričekati potvrdu. O slučaju se oglasio i Maldinijev agent Giuseppe Riso.

- Nitko ne dovodi u pitanje da je Daniel napravio glupost, ali treba biti oprezan s onime što se piše i kakvi se naslovi stavljaju - rekao je.

Nesreća se dogodila samo nekoliko sati nakon što je Maldini zabio pobjednički gol za Cagliari protiv Atalante u Serie A.