Čak 15 igrača na izlaznim je vratima, a Garcia ima 24 dana da posloži Hajduk za Europu

Danas počinju Hajdukove pripreme za novu sezonu. U prvom tjednu igrači će, pod vodstvom trenera Gonzala Garcije i njegova stručnog stožera, trenirati na Poljudu, a zatim će momčad 22. lipnja otputovati na Bled, gdje će odraditi ključni dio priprema do 1. srpnja. Za sada su dogovorene samo tri prijateljske utakmice, protiv Škendije, Čerkasija i Celja.

U novu sezonu "bili" ulaze s novom momčadi. Klub su napustili Luka Jurak, Anthony Kalik, Ismael Diallo i Ante Rebić. Njima su istekli ugovori, a klub se prvu trojicu nije previše trudio zadržati, dok su pregovori o nastavku suradnje s Rebićem propali. Sve je izglednije da na Poljudu karijeru neće nastaviti ni Iker Almena. Hajduka nema novca da ga otkupi od Saudijaca.

Osim njih, u izlogu je nekoliko igrača, a u prvom su redu Toni Silić, Šimun Hrgović, Bruno Durdov, Niko Sigur i Rokas Pukštas. Hajduk na njima želi zaraditi, dok su izlazna vrata pokazana Hugu Guillamónu, Filipu Krovinoviću i Zvonimiru Šarliji.

Rijeka je pobijedila Hajduk i izborila polufinale Kupa | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Sve to znači da će Hajduk u novu sezonu, u kojoj ima zlatnu priliku prvi put nakon 2010. godine ući u skupine europskog natjecanja, ući s potpuno novim sastavom. Na pripreme dolaze igrači koji uskoro više neće biti dio kluba, očekuje se da njih 15-ak ovog ljeta napusti Poljud. Kako sve uklopiti u 24 dana, koliko je ostalo do prve utakmice doigravanja za Europsku ligu, pitanje je za trenera. Robert Graf najavio je da će u prijelaznom roku dovesti osam igrača, a neki od njih, poput Etnika Bruttija i Anđela Šutala, već su došli, dok se očekuje potpis Ensara Musića. U tom je društvu trebao biti i Ahmed Nabil Kouka, no dolazak Egipćanina se izjalovio.