Čak trojica Hrvata bore se za talijanski Superkup. Evo gdje gledati Modrića protiv Napolija

Milan i aktualni prvak Serie A Napoli otvaraju talijanski Superkup u Saudijskoj Arabiji, a polufinalni dvoboj koji se igra danas u Rijadu za oba kluba predstavlja puno više od borbe za finale. Ulog je golem, prilika za prvi trofej sezone, ali i prijeko potreban impuls samopouzdanja kojim bi preokrenuli tijek sezone.

Pokretanje videa... 01:01 Luka Modrić se ošišao: Pogledajte njegovu novu frizuru | Video: barber_dario/Instagram

Utakmica počinje od 20 sati, prijenos je na Areni Sport 2. Pobjednik ovog dvoboja na stadionu Al-Awwal Park igrat će u finalu u ponedjeljak protiv boljeg iz drugog polufinala, koje je na rasporedu dan kasnije. U petak, također u 20 sati po našem vremenu, na Areni Sport 1, snage će odmjeriti Bologna i Inter. Zanimljivo je pravilo da u slučaju neriješenog rezultata nakon 90 minuta ni u jednom polufinalnom susretu neće biti produžetaka, već će se odmah pristupiti izvođenju penala.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Iako se radi o dvoboju dviju momčadi s vrha talijanskog nogometa, obje u Rijad stižu poljuljanog raspoloženja. Milan je proteklog vikenda remijem protiv Sassuola (2-2) ispustio vodstvo i prepustio prvo mjesto na ljestvici gradskom rivalu Interu. Bio je to bolan udarac za momčad Massimiliana Allegrija, koja je prije samo dva tjedna djelovala kao siguran lider prvenstva. Ispadanje iz talijanskog kupa e i sada gubitak čelne pozicije stavljaju dodatan pritisak na "rossonere", kojima bi neuspjeh u Superkupu značio da su do Božića ostali bez dva od tri cilja. Naravno, na putu do finala, kao i kroz cijelu sezonu, velika snaga Milana bit će hrvatski reprezentativac Luka Modrića.

S druge strane, Napoli pod vodstvom Antonija Contea proživljava još teže trenutke. Aktualni prvaci vezali su dva poraza, prvo u Ligi prvaka od Benfice, a zatim i u prvenstvu od Udinesea (0-1), što je potvrdilo njihovu katastrofalnu formu u gostima. Momčad sa stadiona Diego Armando Maradona ove je sezone izgubila čak sedam utakmica izvan Napulja u svim natjecanjima, a svaki od četiri prvenstvena poraza dogodio se na tuđem terenu. Dvoboj u Rijadu bit će stoga i test karaktera za momčad koja očajnički traži povratak pobjedničkim navikama.

Allegri i Conte pred brojnim problemima

Oba trenera, poznata po taktičkoj disciplini i čvrstoj obrani, suočavaju se s velikim problemima zbog ozljeda ključnih igrača. Massimiliano Allegri u Saudijsku Arabiju doputovao je s doslovno desetkovanim sastavom. Najnoviji udarac je ozljeda koljena Mattea Gabbije, koji je ostao u Italiji, dok napadač Santiago Gimenez zbog problema s gležnjem mora na operaciju i bit će izvan terena najmanje šest tjedana.

Foto: Nderim Kaceli/IPA Sport / ipa-ag

Dobre vijesti su da su s momčadi otputovali Rafael Leao i Youssouf Fofana, ali obojica su daleko od pune spreme. Najvjerojatnije će svoju priliku čekati s klupe, što znači da će napad Milana ponovno predvoditi dvojac Christopher Nkunku i Christian Pulisic. Zbog nedostatka opcija, Allegri je u momčad pozvao i nekoliko mladih igrača, među kojima je i Maximilian Ibrahimović, sin legendarnog Zlatana.

Ništa lakša situacija nije ni u taboru Napolija. Antonio Conte i dalje ne može računati na dugotrajno ozlijeđene veznjake Kevina De Bruynea, Franka Anguissu i Billyja Gilmoura, a izvan stroja je i prvi golman Alex Meret. Ipak, tračak nade donosi vijest da se nakon četiri mjeseca izbivanja treninzima vratio robusni napadač Romelu Lukaku, koji bi mogao dobiti pokoju minutu s klupe. U njegovom odsustvu, glavna prijetnja za gol Milana bit će danski napadač Rasmus Hojlund.

Što kaže povijest?

Ovo će biti prvi put da se Milan i Napoli susreću u Superkupu. U dosadašnjih 178 međusobnih dvoboja uspješniji su "rossoneri" sa 71 pobjedom, naspram 53 Napolija. U jedinom ovosezonskom okršaju, Milan je na San Siru slavio 2-1 golovima Saelemaekersa i Pulisica. Allegri je svjestan da ga čeka potpuno drugačija utakmica.

​- Sutra će biti drugačija utakmica, igra se na ispadanje gdje je cilj doći do finala. Napoli je vrlo jaka momčad, bez obzira na taktičke aspekte. Bit će to kompliciran i težak dvoboj - izjavio je Allegri uoči puta u Rijad.

Očekuje nas tvrda i neizvjesna utakmica u kojoj bi detalji mogli odlučivati. S obzirom na probleme s ozljedama na obje strane i pravilo o penalima, ne bi bilo iznenađenje da pobjednika odluči rulet s bijele točke, gdje bi do izražaja mogli doći vrhunski golmani poput Mikea Maignana i Vanje