Ćaleta Car, Luka Sučić i društvo proslavili osvajanje Kupa pred 100.000 ljudi u San Sebastianu!

Real Sociedad je pobijedio Atletico Madrid u finalu Kupa boljim izvođenjem jedanaesteraca (2-2 4-3pen) i osvojio četvrti Kup kralja u povijesti. Uslijedilo je veliko slavlje na terenu i na tribinama, a sada se preselilo i na ulice San Sebastiana.

Igrači i stručni stožer Real Sociedada vozio se u otvorenom autobusu kroz baskijski grad, a navijači su ih dočekali s oduševljenjem. Prvi je ovo trofej za "la real" od 2020., a kapetan Mikel Oyarzabal obratio se navijačima s balkona gradske vijećnice.

- Ovaj trofej zauvijek ćemo nositi u svojim srcima. A ovaj pogled nema cijenu - rekao je i oduševio tisuće navijača.

Zanimljivo, Real Sociedad je loše krenuo u sezonu, a onda ga je krajem prosinca preuzeo Pellegrino Matarazzo.

- Hvala vam što ste mi od prvog trenutka pokazali kako se voli Real Sociedad. Osjećam da je ovo samo početak - rekao je tijekom proslave.

Ćaleti Caru je ovo bio osmi trofej u karijeri, a Sučiću šesti. Obojica su odigrala po 120 minuta u finalu protiv Atletica, a Sučić je zabio jedan od penala u raspucavanju.